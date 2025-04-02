Вкуснее, чем колбаса, котлеты и отбивные: домашний сальтисон для пасхального стола

Одно из самых популярных мясных, праздничных блюд – домашний сальтисон, который готовится из свиной рульки, мяса, щековины. А для яркого вкуса добавьте обязательно чеснок, специи, овощи и горчицу.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного сальтисона, который готовится из свиной рульки, щековины и языка.

Ингредиенты:

2 рульки (3,8 кг)

1 свиной язык

700 г щековины

большой желудок

морковь, лук, лавровый лист, много черного перца, соль

головка чеснока

горчица острая и зерновая, хрен

Способ приготовления:

1. Рульку хорошо зачистите ножом – просто соскребаю все подожженное, снимаю штамп и все замачиваю в подсоленной воде на ночь.

2. Так же и желудок: выверните, промойте, хорошо засыпьте солью и осторожно снимите слизистую изнутри, залейте вывернутый желудок кипятком на 2 минуты – лучше очистится. Очищенный желудок снова залейте водой с солью и немного уксуса.

3. Рульку и мясо разрежьте, все залейте водой, доведите до кипения, слейте первую воду, залейте еще раз, добавьте овощи и перец — и на очень медленном огне томите 6 часов. Потом добавьте лавровый лист и еще час томите.

4. Готовое мясо отбросьте на дуршлаг, отделите кости и кожу, почистите язык, порвите все на средние куски в миску. Добавьте два вида горчицы, соль, молотый перец, белый хрен и чеснок. При необходимости добавьте бульона, чтобы было сочно.

5. Желудок немного зашейте, наполните начинкой на 2/3 – не плотно. Зашейте полностью.

6. Смажьте жиром из бульона и запекайте 1 час при 180 C, накройте прессом и охладите.

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