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Вкуснее, чем из пекинской: полезный и вкусный салат из молодой капусты, который можно есть на ночь
Если вы хотите приготовить вкусный, но при этом сытный и бюджетный салат, идеальным вариантом будет капуста и филе, они отлично сочетаются. Заправлять салаты лучше не майонезам, а йогуртом или сметаной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свежей капусты, с филе и свежими овощами.
Ингредиенты:
- филе курицы
- молодая капуста
- черри
- огурец
- фиолетовый лук
Для заправки:
- белый йогурт/майонез
- горчица в зернах
Способ приготовления:
1. К курице добавляем специи и обжариваем до золотистой корочки на разогретой сковородке.
2. Капусту шинкуем и перекладываем в тарелку, добавляем все остальные овощи и курицу.
3. Заправляем заправкой из йогурта и горчицы!
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