Вкуснее, чем из пекинской: полезный и вкусный салат из молодой капусты, который можно есть на ночь

Если вы хотите приготовить вкусный, но при этом сытный и бюджетный салат, идеальным вариантом будет капуста и филе, они отлично сочетаются. Заправлять салаты лучше не майонезам, а йогуртом или сметаной.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свежей капусты, с филе и свежими овощами.

Ингредиенты:

филе курицы

молодая капуста

черри

огурец

фиолетовый лук

Для заправки:

белый йогурт/майонез

горчица в зернах

Способ приготовления:

1. К курице добавляем специи и обжариваем до золотистой корочки на разогретой сковородке.

2. Капусту шинкуем и перекладываем в тарелку, добавляем все остальные овощи и курицу.

3. Заправляем заправкой из йогурта и горчицы!

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