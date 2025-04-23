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Вкуснее, чем из пекинской: полезный и вкусный салат из молодой капусты, который можно есть на ночь

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт салата из капусты

Если вы хотите приготовить вкусный, но при этом сытный и бюджетный салат, идеальным вариантом будет капуста и филе, они отлично сочетаются. Заправлять салаты лучше не майонезам, а йогуртом или сметаной.

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Что приготовить из капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свежей капусты, с филе и свежими овощами. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • филе курицы
  • молодая капуста
  • черри
  • огурец
  • фиолетовый лук

Для заправки:

  • белый йогурт/майонез
  • горчица в зернах

Способ приготовления: 

1. К курице добавляем специи и обжариваем до золотистой корочки на разогретой сковородке.

Филе жареное для блюда

2. Капусту шинкуем и перекладываем в тарелку, добавляем все остальные овощи и курицу.

Приготовление салата

3. Заправляем заправкой из йогурта и горчицы!

Готовый салат

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