Вкусная закуска из свеклы и сельди: делимся легким рецептом
Свекла и сельдь – полезные и вкусные продукты, которые идеально сочетаются. Готовить из них можно вкусные салаты, закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы и сельди, которая готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- свекла запеченная – 200 г
- сметана – 1 ст.л.
- майонез – 1 ст.л.
- чеснок – 2 зуб.
- моцарелла молодая (в воде) – 100 г
- специи: соль, перец – по вкусу
- филе сельди
- мини-тарталетки (соленые) – 16 шт.
- кунжут
- петрушка
Способ приготовления:
1. Свеклу запечь. Дать остыть, почистить и пробить блендером. Добавить майонез, сметану, потертый на мелкую терку сыр, выдавленный чеснок, специи и перемешать до однородности.
2. Наполнить свекольной смесью тарталетки, сверху выложить кусочек сельди, посыпать кунжутом и украсить веточкой петрушки.
