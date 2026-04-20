Вкусная закуска из свеклы и сельди: делимся легким рецептом

Свекла и сельдь – полезные и вкусные продукты, которые идеально сочетаются. Готовить из них можно вкусные салаты, закуски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы и сельди, которая готовится 10 минут.

Ингредиенты:

свекла запеченная – 200 г

сметана – 1 ст.л.

майонез – 1 ст.л.

чеснок – 2 зуб.

моцарелла молодая (в воде) – 100 г

специи: соль, перец – по вкусу

филе сельди

мини-тарталетки (соленые) – 16 шт.

кунжут

петрушка

Способ приготовления:

1. Свеклу запечь. Дать остыть, почистить и пробить блендером. Добавить майонез, сметану, потертый на мелкую терку сыр, выдавленный чеснок, специи и перемешать до однородности.

2. Наполнить свекольной смесью тарталетки, сверху выложить кусочек сельди, посыпать кунжутом и украсить веточкой петрушки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: