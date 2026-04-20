Вкусная закуска из свеклы и сельди: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Рецепт закуски

Свекла и сельдь – полезные и вкусные продукты, которые идеально сочетаются. Готовить из них можно вкусные салаты, закуски. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы и сельди, которая готовится 10 минут. 

Ингредиенты: 

  • свекла запеченная – 200 г
  • сметана – 1 ст.л.
  • майонез – 1 ст.л.
  • чеснок – 2 зуб.
  • моцарелла молодая (в воде) – 100 г
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • филе сельди
  • мини-тарталетки (соленые) – 16 шт.
  • кунжут
  • петрушка

Способ приготовления: 

1. Свеклу запечь. Дать остыть, почистить и пробить блендером. Добавить майонез, сметану, потертый на мелкую терку сыр, выдавленный чеснок, специи и перемешать до однородности.

2. Наполнить свекольной смесью тарталетки, сверху выложить кусочек сельди, посыпать кунжутом и украсить веточкой петрушки.

