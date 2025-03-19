'Вижу родной дом только во снах': Оксана из Донецкой области рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Оксана из Покровска на Донетчине дважды пыталась выехать из прифронтового города. Первый раз – в марте 2022 года. Тогда ужасные обстрелы очень сильно сказались на психоэмоциональном состоянии женщины и ее семьи. От стресса у Оксаны постоянно дрожали руки, а страх за близких мешал нормально жить. Свою историю женщина доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Через три месяца, когда фронт стабилизировался, Оксана с семьей вернулась в родной Покровск. Семья привыкла жить под ракетными обстрелами, а женщина верила, что война не коснется их города, несмотря на тревожные новости. Впрочем, летом 2024 года семья уехала окончательно. Последней каплей для них стал взрыв, от которого снесло крышу в соседней многоэтажке, а вражеская ракета упала в пруд у их дома.

"Тогда уже стало понятно, что оставаться там смертельно опасно, прежде всего, для моих малолетних детей, у меня две дочери 10 и 13 лет. Они очень боялись "прилетов" и дронов. Не сомневаясь, мы переехали в Днепр, перевезли родителей, бизнес. Жизнь – важнее", – рассказывает женщина.

Тяжелее всего Оксане теперь осознать, что она теперь вынуждена жить лишь воспоминаниями о былой мирной жизни. Дом, в котором она росла и сделала первые шаги, полностью разрушен в результате вражеских обстрелов.

"Это село Лисовка. Там вообще деревни уже нет. Уничтожено все – к фундаменту. Многие погибли, многие даже не похоронили, потому что кладбища разрушены. Родительский дом, которого уже нет, мне теперь только снится", – со слезами на глазах говорит женщина.

Смотрите историю Оксаны по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.