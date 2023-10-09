Как в украинском языке появилось слово 'промінь': кто придумал

Придумывая разные колоритные и интересные слова, писатели и писательницы обогащают украинский язык. Это касается всем нам известного и распространённого слова "промінь".

Нам кажется, что "промінь" существует с давних времен, но на самом деле это слово молодое. Об этом рассказал известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко.

Слова "промінь" даже не знал Тарас Шевченко, потому что оно появилось уже после его смерти. Придумала это существительное выдающаяся украинская писательница Леся Украинка.

Сначала его использовали в художественном стиле. Вспомните строки из "Колискової" Леси Украинки:

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Місяць яснесенький

Промінь тихесенький

Кинув до нас.

Спи ж ти, малесенький,

Пізній бо час.

А потом это слово стало научным термином. Сейчас мы его употребляем в разных стилях.



Стоит отметить, что слово "промінь" благодаря Леси Украинке попало в украинский язык из польского, где есть аналогичное слово "promien".

Своими словами обогатила наш язык и Олена Пчілка – писательница и первая женщина-академик в Украине.

Она придумала всем известные слова: мистецтво, переможець, палкий и променистий.

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филолога, существует ли в украинском языке слово "обрушилося".

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