Перевернутые автобусы и почти нулевая видимость: из-за непогоды в Украине катастрофически ухудшилась ситуация на дорогах. Фото и видео

В воскресенье 28 декабря из-за непогоды в Украине резко осложнилось движение транспорта на автодорогах. В Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях фиксируют метели, гололед и почти нулевую видимость. Дорожная техника работает, но не везде успевает расчищать снежные палатки.

Видео дня

О ситуации на автодорогах информируют областные военные администрации и спасательные службы. В Ивано-Франковской ОГА отметили, что движение затруднено из-за гололеда, зафиксировано несколько ДТП, предварительно с пострадавшими.

ГСЧС Украины также предупредила об опасных погодных условиях и призвала водителей быть осторожными.

Реакция служб

В Ивано-Франковской области дорожные службы находятся на постоянном дежурстве. Сильные порывы ветра местами повреждают инфраструктуру, а снег и лед затрудняют проезд даже на основных трассах. Жителей призывают без крайней необходимости не выезжать и ограничить пребывание на улице.

ГСЧС Украины сообщила: "Внимание! Непогода по Украине. Завтра 29 декабря на дорогах по Украине, в том числе в Киеве и Киевской области, ожидается гололедица. В ночные и утренние часы на Правобережье, в частности на Киевщине, прогнозируются порывы ветра 15–20 м/с и метель. Погодные условия могут осложнить работу коммунальных и энергетических служб и движение транспорта".

Аварии на трассах

На Прикарпатье задействовали спецтехнику для расчистки дорог. Сначала работали 4 машины, впоследствии количество увеличили до 14. Несмотря на это, на отдельных участках ситуация остается сложной.

На дороге в Брошнев-Осады со стороны Долины перевернулся пассажирский автобус. Авария произошла в селе Раков Ивано-Франковской области.

По состоянию на 15:00 было известно об одном погибшем и восьми пострадавших, всех госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Позже еще один автобус съехал в кювет на дороге Гвоздец–Городенка. Речь шла о рейсе Черновцы–Прага, в салоне находилось около 15 пассажиров, пострадавших не было.

Напомним, что уже с 30 декабря в Украине начнется новый этап похолодания, который принесет с собой морозную погоду. На данный момент же погодная картина имеет вид оттепели с осадками в виде мокрого снега.

Как ранее писал OBOZ.UA, синоптик Иван Семилит предварительно прогнозирует, что в Украине на Новый год погода будет зимней и преимущественно со снегом. Больше всего снега ожидается в восточных регионах нашей страны.

