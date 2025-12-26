Видимое невидимое – Полтавщина: OBOZ.UA начал новый проект об Украине и украинцах. Видео

OBOZ.UA начал новый проект "Видимое невидимое" об Украине – о наших обычаях, сооружениях, блюдах, традициях, памятниках и, прежде всего, о людях. Мы будем рассказывать о гражданах, которые лелеют украинскую культуру и возрождают забытые обычаи.

Видео дня

Начать мы решили с Полтавщины, а именно с села Бодаква Миргородского района. Там наша команда вернулась в школу, жала пшеницу и готовилась к вязанию дидухов – традиционного украинского рождественского оберега.

"Я очень давно хотела сделать серию видео об Украине, о наших традициях, которые забывались. Найти то, что остается за кадром. Начали мы с Бодаквы на Полтавщине, потому что здесь есть знакомые нам люди, которые живут Украиной, нашими обычаями, традициями. Лелеют все, о чем невольно начали забывать. Это только начало. Я надеюсь, что нам удастся", – отметила главный редактор OBOZ.UA Леся Гасич.

В Бодакве живет краевед Оксана Кулинич, которая занимается в своем селе столетней школой, создала творческое пространство "На горбке" и по-настоящему влюблена в Украину. Она рассказала нам об истории Бодаквы, которая берет начало как минимум с 1649 года, однако известно, что люди проживали на этих землях над рекой Сула и раньше.

Оксана показала OBOZ.UA школу, которая была построена по проекту Афанасия Сластиона в стиле украинского архитектурного модерна. Орнаменты "вышиванки" на фасаде здания взяты из альбома Елены Пчилки и повторяют узоры, которые можно увидеть на украинской вышитой одежде.

В помещении школы действовал музей образования села – там до сих пор хранится часть экспозиции. Также в учебном заведении установлен детализированный макет школы, созданный местным жителем.

Сейчас в Бодаквянском УВК функционирует музей народоведения и истории села, открытый в 1992 году. Он состоит из четырех экспозиций, где представлена жизнь украинских крестьян. Семь лет назад музей было решено расширить, для чего Оксана Кулинич и ее единомышленники собрали немало экспонатов.

С Оксаной Кулинич OBOZ.UA также принял участие в сборе урожая пшеницы – срезали зерно и учились составлять снопы. Из собранных колосков, а также засушенных трав мы сплели дидухи, которые можно было приобрести и принять таким образом участие в сборе средств для подразделения нашего коллеги, который стал на защиту Украины в начале российского полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA, традиция колядования и театрализованных вертепов на рождественские праздники является частью нашего культурного кода, который передается от поколения к поколению. Каждый регион имел свои неповторимые особенности в изготовлении рождественских звезд и написании сценариев для праздничных представлений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!