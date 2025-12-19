OBOZ.UA открывает сбор на 500 тыс. грн для 4 отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ: можно приобрести дидух к Рождеству. Фото и видео

Украинским военнослужащим из 4 отдельной тяжелой механизированной бригады ВС Украины необходима новая машина, поскольку предыдущий пикап был уничтожен на фронте. Издание OBOZ.UA начало сбор средств, чтобы помочь нашим защитникам.

Видео дня

Цель – 500 тысяч гривен. За эту сумму будет куплено не только авто, но и закроются еще некоторые минимальные потребности. Часть средств ребята доложат свои.

Отметим, что в 4 ОВМБр воюет наш коллега Юрий, который стал на защиту Украины в начале российского полномасштабного вторжения.

Чтобы сбор продвигался быстрее, журналисты OBOZ.UA собственноручно изготовили дидухи – символ украинского Рождества, который может украсить ваш дом на праздники. Их можно приобрести, и все средства с продажи дидухов пойдут на сбор нашим воинам. Для этого пишите в личные Telegram-сообщения @lesia_gasych.

Реквизиты сбора: