Как колядовали 100 лет назад: уникальные фото с Волыни

Рождественские праздники в Украине всегда были наполнены особой магией, где переплетались религиозные каноны и древние народные обычаи. Традиция колядования и театрализованных вертепов является частью нашего культурного кода, который передается от поколения к поколению.

Каждый регион имел свои неповторимые особенности в изготовлении рождественских звезд и написании сценариев для праздничных представлений. Подготовка к действу обычно начиналась заранее, ведь участники должны были не только изучить тексты, но и собственноручно создать сложные костюмы.

Сегодня, когда украинцы все больше интересуются своими корнями, обращение к историческим источникам помогает восстановить утраченные элементы обрядов. Такие находки позволяют нам почувствовать связь с предками, которые даже в самые сложные времена сохраняли верность своей вере и культуре.

Издание "Волынские новости" нашло раритетные кадры из семейных и музейных архивов. Специально к нынешним праздникам удалось отыскать настоящие исторические сокровища — фотографии волынских колядников, сделанные более века назад.

Подобные фотографии являются чрезвычайной редкостью, ведь в музейных фондах или частных коллекциях сохранились лишь единичные экземпляры таких документов эпохи.

Обнародованные кадры охватывают период с 1910-х по 1940-е годы и территориально относятся к исторической Волыни, охватывающей современные Волынскую и Ровенскую области. Найти аналогичные фото более позднего периода почти невозможно, поскольку в советские времена религиозные обряды, в частности вертепы, находились под строгим государственным запретом.

Особое внимание привлекают фотографии из города Березно и Берестечко, где зафиксированы группы молодежи в оригинальной одежде. На фото 1930-х годов из Берестечка изображены жители улицы Низкой, многие из которых впоследствии стали участниками освободительного движения в рядах ОУН и УПА.

Эти кадры служат не только этнографическим источником, но и свидетельством несокрушимости духа местных жителей.

На старинных снимках мы видим классических героев вертепа, которые остаются популярными и по сей день: ангелов, пастушков, трех царей, а также отрицательных персонажей — Ирода, воинов, смерть и черта. Костюмы участников, особенно детей, поражают своей детализацией и оригинальностью исполнения.

Главным атрибутом каждой группы неизменно оставалась рождественская звезда, которую волынские колядники держат в руках на многих кадрах.

Организаторы вертепа всегда уделяли огромное внимание подготовке: от распределения ролей и изучения текстов до тщательного подбора нарядов. Важно, чтобы современная молодежь вдохновлялась этими примерами и продолжала традицию магических рождественских спектаклей.

