Видимое невидимое – Подолье: OBOZ.UA рассказывает о "Версале" в Самчиках и малоизвестном блюде Хмельнитчины. Видео

Михаил Левакин
В новой серии проекта OBOZ.UA об Украине и украинцах "Видимое невидимое" главный редактор издания Леся Гасич посетила историко-культурный заповедник Самчики, который недаром считается настоящим Версалем, но не во Франции, а у нас на Подолье. Здесь действительно очень много интересного и есть на что посмотреть. А еще в выпуске есть рецепт пока малоизвестного в Украине блюда из Хмельницкой области. Хотя его называют "тушеными огурцами", это далеко не просто огурцы.

Программа OBOZ.UA "Видимое невидимое" – это проект обо всем украинском: обычаи, сооружения, блюда, традиции и тому подобное. А еще это рассказы о людях, которые эти традиции берегут, восстанавливают и передают следующим поколениям.

Заповедник "Самчики"

Историко-культурный заповедник "Самчики" – не просто музей. Это одновременно уникальный памятник архитектуры и садово-паркового искусства начала 19 века. Его территория почти 19 га и здесь есть более 200 видов деревьев и кустов, среди которых много "краснокнижных", реликтовых и экзотических. Да и более обычные растения здесь предстают в довольно необычном виде.

А здание считается одним из лучших в Украине памятников зрелого классицизма.

Усадьбу еще в начале 18 в. начал обустраивать Ян Хоецкий – с тех времен здесь сохранился так называемый "старый дворец" 1725 года. Но невыразительная архитектура старого здания побудила других хозяев использовать ее как служебное помещение "нового дворца".

Гайсинский староста полковник Петр Чечель купил село Самчики и несколько других сел в Староконстантиновском уезде, которыми владел до середины 19 века. Причем Чечель был человеком небедным, образованным, имел хороший вкус, поэтому он решил построить себе резиденцию именно в Самчиках.

Он и начал строить на берегу реки Случь роскошный дворцово-парковый ансамбль, пригласив много известных мастеров того времени: известного польского архитектора Якуба Кубицкого, паркостроителя из Ирландии Диониса МакКлера, скульптора из Италии Жана Батиста Цегляно и др.

Дворец с мансардой был выстроен Кубицким в строгом и торжественном стиле ампир. Круглый зал, Зеленый зал, Римский зал, Большой зал, Китайская комната имеют фресковые росписи, созданные прославленным художником Врубелем (он бывал в Самчиках в киевский период своего творчества, когда делал росписи Кирилловской церкви и Владимирского собора).

Невероятная липовая аллея

А помните "Собаку Баскервилей" Дойля? Там в романе британского писателя фигурирует Вязовая аллея. А настоящая Липовая аллея стала одной из изюминок и имения, и всего ландшафтного парка Самчиков, который недаром называют "английским ландшафтным парком".

Деревьям, растущим вдоль аллеи,уже почти 200 лет. То есть "это такая двухсотлетняя изюминка", созданная исключительно для удовлетворения эстетических потребностей.

Не удивительно, что "украинский Версаль" быстро превратился в любимое место встреч окружающей шляхты. Гостей ждала здесь бесконечная череда балов, приемов, праздников. На въезде гостей встречала каменная фигура льва, который приветливо скалился, а выезжающих гостей провожал грустный лев.

История и мистика

В польском восстании 1863 года семья Чечелов приняла активное участие. Поэтому после подавления восстания усадьба была конфискована российским царским правительством и продана с молотка. Сначала ее хозяином стало семейство Угримовых (из которого вышло несколько крупных ученых), а затем – Михаил Шестаков, предприниматель, редактор-издатель киевских журнала и газеты.

При новом владельце ансамбль усадьбы пополнился французским парком, фонтаном, и даже настоящим "китайским домиком".

Самчаковская усадьба имеет свои мистические истории. Здесь не обошлось без неразделенной любви и таинственной дамы в белом. В одном зале есть посеребренное зеркало, из которого (как рассказывает ночная охрана) ночью выходят призраки. А где это – смотрите ниже сами.

"Правильное" сочетание борща и рагу

Летичев – поселок на востоке Хмельницкой области, Старосинявский район, расположенный при впадении реки Волк в Южный Буг, в 50 км к востоку от Хмельницкого.

Пока что именно здесь на Хмельнитчине готовят довольно неожиданное блюдо без названия, которое можно охарактеризовать как сочетание борща и рагу. В Летичеве с названием не заморачиваются, говорят что это "тушеные огурцы". И действительно, огурцы в нем есть. Как есть и почти все борщевые ингредиенты.

А выглядит блюдо как довольно густое овощно-мясное рагу.

Входят в "тушеные огурцы" сами огурцы (речь о соленых, моченых), а также картофель, капуста, фасоль, и мясо. Причем, как говорят в Летичеве, "очень много мяса". Вместе с мягкой частью, в блюдо кладут и ребра.

Что главное – все эти ингредиенты отваривают отдельно друг от друга, отваривают до полной готовности. Да, именно отдельно отваривают огурцы, отдельно – капусту и отдельно все остальное. А потом все соединяют – и отправляют в печь где-то на полтора-два часа.

И получитсягустая, пахучая и красивая на вид вкуснятина.

Напомним: OBOZ.UA начал новый проект "Видимое невидимое" об Украине – о наших обычаях, сооружениях, блюдах, традициях, памятниках. И прежде всего о людях – мы будем рассказывать о гражданах, которые лелеют украинскую культуру и возрождают забытые обычаи.

А начали мы с Полтавщины, с села Бодаква Миргородского района. Как жать пшеницу, вязать дидухов и т.д., здесь вам покажет редактор OBOZ.UA Леся Гасич.

Мы также рассказывали о традициях настоящей Гуцульщины. Секреты настоящего "танцующего" бануша, и что значит "греть деда" на поминках – и еще много интересного смотрите здесь.

