Ветеринары назвали 8 пород собак, которых они никогда бы не завели
Существует более 200 признанных пород собак, поэтому вполне понятно, что новичкам бывает трудно определить, какая именно подходит их семье. Такие вещи, как темперамент, уровень энергии и общительность, часто играют решающую роль при выборе четверолапого компаньона. Это также будет зависеть от вашего образа жизни и таких факторов, как наличие маленьких детей дома, любовь к спорту и активному отдыху и т.д.
Однако, двое ветеринаров из Великобритании, которые известны в соцсетях как @cat_the_vet и @ben.the.vet назвали восемь пород собак, которых они сами бы не заводили. Вместе они провели тысячи часов, леча собак всех форм, размеров и темпераментов, и, опираясь на свой опыт ветеринарной работы, поделились своими наблюдениями, пишет Express.
Немецкая овчарка
На первом месте в этом списке находится немецкая овчарка. Хотя эти собаки бесспорно преданные и умные, они часто реагируют на раздражители, являются подозрительными и тревожными, что может быть "действительно сложной задачей".
Породы с плоской мордой
Далее следуют плоскомордые породы, такие как мопсы, бульдоги и боксеры. Хотя они невероятно милые, но часто страдают от респираторных и других заболеваний.
У них часто возникают проблемы с позвоночником, с кожей, с глазами. Тот факт, что более половины из них должны родить с помощью кесарева сечения, является достаточно серьезной причиной не заводить именно такие породы.
Бордер-колли
Очень умные и энергичные колли рабочей линии нуждаются в постоянной стимуляции, иначе они рискуют получить проблемы с психическим здоровьем.
Этим собакам нужна очень активная жизнь и хорошая физическая нагрузка, которая не ограничивается простыми прогулками по парку.
Шарпей
Они имеют много проблем со здоровьем и часто являются жертвами различных поведенческих расстройств, что усложняет жизнь семьи, которая держит такого пса.
Из-за состояния здоровья они испытывают боль и дискомфорт – и это делает их тревожными. Эти собаки часто страдают от проблем с кожей и глазами из-за своей морщинистости.
Сенбернар
В этом случае это скорее вопрос гигиены. Эти собаки известны своим сильным слюнотечением. "Однажды одна клиентка сказала мне, что у нее на потолке слюна", - рассказал один из ветеринаров.
Такса
Ветеринары не советуют заводить таксу из-за различных проблем со здоровьем этой породы. Как известно, у каждого четвертого из них в течение жизни возникают проблемы со спиной.
"Это может варьироваться от простой боли до полного паралича. Это часто означает, что им приходится делать операцию на позвоночнике, что, очевидно, является огромным испытанием с очень длительным периодом восстановления", - рассказали эксперты.
Кинг Чарльз-спаниель
Это также связано с их проблемами со здоровьем. Почти все они болеют одним и тем же типом сердечного заболевания, которое называется болезнью митрального клапана, а это означает, что они в основном проводят свои последние дни, задыхаясь, и в конце концов умирают от сердечной недостаточности.
Чау-чау
Чау-чау может быть трудно управлять, и они имеют сложный темперамент, особенно в клинических условиях.
Они часто очень агрессивны у ветеринаров, а еще им трудно одеть намордник. К тому же, эти собаки часто страдают от проблем со зрением, а их фиолетовые языки немного раздражают.
