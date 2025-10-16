Топ-10 'ленивых' пород собак, которых нужно меньше всего выгуливать

Если вы любите собак, но не имеете времени на длительные ежедневные прогулки, есть породы, которые идеально подходят для вашего образа жизни.

Вот список 10 самых ленивых пород по версии эксперта по домашним животным, Акселя Лагеркранца, пишет Express.

Кламбер-спаниель

Кламбер-спаниели хорошо известны своим нежным, спокойным темпераментом, занимают десятое место в этом списке. Поскольку они ласковые и преданные, то обычно формируют прочные связи со своими семьями.

Спокойный характер делает их более приспособленными ко многим жизненным ситуациям, а при условии надлежащей социализации они, как правило, хорошо ладят как с детьми, так и с другими домашними животными.

Йоркширский терьер

Девятое место занимает йоркширский терьер. Кинологи предупреждают, что эти собаки, несмотря на свой крошечный размер, имеют смелую, уверенную в себе и бесстрашную личность. Эти маленькие собаки отважные, уверенные в себе и бесстрашные, с авантюрной жилкой и ноткой упорства, что делает жизнь интересной.

Виппет

Виппеты — это нежная и ласковая порода, известная своей преданностью и крепкими связями со своими семьями. Они, как правило, прекрасно ладят с детьми и другими собаками, что делает их прекрасными компаньонами.

Ирландский волкодав

По словам Акселя, ирландскому волкодаву требуется меньше физических нагрузок, чем вы думаете. "Они очень быстро расходуя много энергии, п успокаиваясь потом и наслаждаясь дремотой", - рассказал он.

Для владельцев, которые ищут пушистого друга для своей семьи, ирландский волкодав – идеальный выбор. Этот пес — нежный великан, известный своим милым и дружелюбным нравом. Они невероятно ласковые, но, хотя и любят семью, но, как правило, более сдержанны с незнакомцами.

Итальянская борзая

Отдавая предпочтение семейству борзых в этом списке, Аксель отметил: "Стоит выделить здесь итальянскую борзую, которая имеет много общих черт со своими высшими родственниками".

Они имеют живой характер во время коротких игр и любят спринт на свежем воздухе. Но в основном предпочитают отдых и объятия, а их потребности в физических нагрузках очень скромные.

Грейхаунд

Неудивительно, что борзая занимает пятое место в этом списке.

Люди считают, что им нужны часы физических упражнений, но на самом деле этим собаками хватит несколько коротких прогулок в день и хотя бы один шанс для быстрого взрыва энергии на высокой скорости.

Бульмастиф

Бульмастиф — это большая и мощная порода, известная своей впечатляющей силой и защитными инстинктами. Несмотря на свой импозантный вид, они чрезвычайно спокойны и имеют относительно низкие потребности в физических нагрузках.

Чау-чау

Чау-чау – это особая порода, известная своей пушистой шерстью. Они, как правило любят умеренные физические нагрузки и неторопливые прогулки. Часа или около того физических упражнений в день обычно более чем достаточно.

Несмотря на недостаток энергии, чау-чау нужно проводить много времени со своим хозяином, чтобы он был счастлив.

Чихуахуа

Чихуахуа могут быть крошечными, но они производят большое впечатление. Как самая маленькая порода собак в мире, они известны своим смелым характером, живым духом и глубокой преданностью своим хозяевам.

Английский бульдог

Английский бульдог занимает первое место среди пород собак, которые требуют наименьшего количества выгула.

Их крепкое телосложение и характерный короткий нос ограничивают способность выдерживать длительные или интенсивные физические нагрузки. Они предпочитают отдых, а не бег, и им нужны лишь короткие, легкие прогулки ежедневно.

