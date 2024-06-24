Ветер будет штормовым: синоптик уточнила прогноз на вторник и рассказала, где ждать ухудшения погоды. Карта

В Украине во вторник, 25 июня, не будет каких-нибудь сильных осадков – разве что локальные грозовые дожди на севере, востоке и в центре. На востоке также ожидается сильный северный ветер, вероятно, со штормовыми порывами.

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Прогнозом погоды поделилась в Telegram синоптик Наталья Диденко. Она объяснила, что во вторник в нашей стране будет преобладать повышенное атмосферное давление, зона большого мощного антициклона Bie (с центром над Балтикой). Поэтому на западе и юге будет солнечно.

25 июня в большинстве областей ожидается в течение дня +23...+29, в южной части и на Закарпатье до +30 градусов.

В Киеве вторник будет теплым, но без жары, до +25 градусов. Днем – без существенных осадков.

В целом текущая неделя в нашей стране ожидается преимущественно сухой, солнечной, хотя в околокарпатских областях могут идти дожди с грозами. Температуру днем Диденко ожидает до +27...+32 градусов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Саудовской Аравии по меньшей мере 550 паломников погибли во время хаджа – это традиционное посещение Мекки (мечети Масджид аль-Харам и ее окрестностей) мусульманами (в 2024 году c 14-го по 19 июня). Кроме того, более 2000 людям потребовалась медицинская помощь. Причина этого – экстремальная жара.

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