Вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину: на войне погиб воин с Черниговщины. Фото

Защищая Украину, погиб 42-летний воин из Черниговщины Сергей Ганжа. Последний свой бой он принял на Харьковщине 1 мая.

На момент начала большой войны Сергей находился за границей, однако сразу вернулся в Украину, чтобы защищать родную землю от врага. О потере сообщили в Новгород-Северской городской территориальной общине.

Что известно о Герое

О том, что на Черниговщину на щите возвращается еще один защитник, стало известно 2 мая.

"Еще одна печальная весть всколыхнула нашу общину ...1 мая 2026 года на Харьковщине, выполняя воинский долг, погиб наш защитник — Ганжа Сергей Васильевич... Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича. Разделяем вашу боль и склоняем головы в глубокой скорби вместе с вами. Пусть Господь дарует силы пережить эту невосполнимую потерю", – отметили в общине.

Там рассказали, что Сергей родился 13 июня 1983 года в Новгороде-Северском. Учился в местной школе №1. После ее окончания продолжил обучение в профессиональном училище в Чернигове, где сначала овладел профессией, связанной с молочным делом, а затем выучился еще и на электрика.

"Долгое время работал за границей по выбранной специальности. С началом полномасштабного вторжения, не колеблясь, вернулся на Родину и добровольно стал на ее защиту. Верный присяге, мужественный и преданный Украине, он до последнего выполнял свой воинский долг", – говорят в Новгород-Северской громаде.

В июне воину должно было бы исполниться 43 года. До своего дня рождения он не дожил чуть больше месяца– ушел в вечность 42-летним.

