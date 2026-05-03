Навсегда 26: на войне погиб Герой из Черкасской области. Фото

Черкасская область потеряла на войне против российских захватчиков еще одного своего защитника. На щите домой вернулся 26-летний Герой – Мозговой Иван Александрович из Золотоноши.

Об этом сообщили на сайте Золотоношского городского совета. Иван погиб 9 апреля 2026 года возле населенного пункта Малая Корчаковка Юнаковской грромады на Сумщине, выполняя боевое задание по защите независимости и территориальной целостности Украины.

Воин, который родился 19 января 2000 года, был до последнего предан военной присяге на верность украинскому народу.

В связи с погребением защитника 2 мая 2026 года в Золотоношской территориальной громаде был объявлен день траура.

Что известно о Герое

Как пишет ЙЗолотоноша.City", Иван Мозговой родился в Золотоноше 19 января 2000 года. Он был шестым ребенком в семье Марины Геннадьевны и Александра Григорьевича Мозговых. В многодетной семье уже подрастало четыре сына – Виталий, Александр, Николай, Юрий, и дочь Людмила.

"Хоть он и самый младший в семье, но всегда приходил на помощь и никогда в ней не отказывал. Добрый, отзывчивый, общительный, уравновешенный, самостоятельный, смелый и настойчивый. Иван был максимально дисциплинированным в своих решениях и поступках", – сказано в статье.

В 2008-м, под руководством заслуженного тренера Украины Николая Кривоноса Иван начал заниматься греко-римской борьбой и вскоре уже занимал призовые места на областных и всеукраинских соревнованиях. В 11 лет стал чемпионом Черкасской области по греко-римской борьбе. Любил спорт и киберспорт, любил играть в футбол и был страстным болельщиком ФК "Манчестер Юнайтед".

В 2018 году получил свидетельство об общем среднем образовании. Сразу после этого пошел работать поваром японской кухни, а с 2022 года работал шеф-поваром в Киеве.

В июле 2025 года Иван был мобилизован в ряды ВСУ. Прошел базовую общевойсковую подготовку, получил военную специальность – оператор FPV-дрона. Уроженец Золотоноши успешно выполнял боевые задачи по защите территориальной целостности и обороны Украины. Военную службу проходил в 71-й отдельной аэромобильной механизированной бригаде Десантно-штурмовых войск, в роте противотанковых ракетных комплексов.

"Его наследие – это его доброе имя и светлая память! Потому что нет в мире ни одного человека, который бы мог сказать что-то негативное о нем. Одноклассники, друзья, коллеги, родственники или просто люди, которые сталкивались с ним по жизни, смело могут сказать, что встретили в своей жизни настоящего Человека. Потому что таким он был: надежный, кто всегда подставит свое крепкое плечо и кто никогда не подведет. Тот, кто не будет ждать, а будет действовать! Тот, кто светит всем, даже когда кажется, что впереди сплошная тьма.

Свет Ивана никогда не погаснет и его мудрое наследие никогда не будет забыто, ведь частичку своего сияния он оставил каждому в сердце", – отметили в издании.

