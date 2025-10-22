Вернулся из-за границы, чтобы стать на защиту Украины: погиб 32-летний защитник с Тернопольщины. Фото

На войне с Россией погиб еще один защитник с Тернопольщины – Сергей Зыско. Перед полномасштабным вторжением врага он работал за границей, однако вернулся в Украину, чтобы защищать родную землю.

С января прошлого года воин считался пропавшим без вести, недавно родные получили подтверждение его гибели. Трагическую весть сообщили в Лановецком городском совете.

Что известно о Герое

Погибший воин был родом из Лановецкой громады.

"С глубокой скорбью сообщаем о невосполнимой утрате — в боях за Украину, ее свободу и независимость погиб наш земляк, Сергей Зыско из села Вербовец. До начала войны работал за границей, но после полномасштабного вторжения вернулся в Украину, чтобы стать на защиту родной земли", – отметили на малой родине воина.

В январе 2024 года связь с Сергеем Зыско оборвалась: он тогда выполнял боевые задачи в Запорожье.

"К большому сожалению, стало известно, что преданный военной присяге на верность украинскому народу, 32-летний Сергей Зыско погиб на поле боя. Склоняем головы в скорби. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память и вечная дань уважения Герою!" – заявили в Лановецком городском совете.

Папу дома ждали четверо детей.

