Без отца остались четверо детей: на войне погиб танцор и звукорежиссер из Днепра. Фото

В боях за Украину погиб Сергей Сокур – известный днепровский танцор и звукорежиссер. Мужчина был участником ансамблей "Радуга" и "Радость", а впоследствии стал профессиональным диджеем и звукорежиссером. Его смерть подтвердили после проведения ДНК-теста.

Как сообщили на канале "Наш Город Днепр", по словам друзей и коллег, Сергей всегда был рядом, когда нужно: помогал, спасал концерты, настраивал аппаратуру и просто поддерживал.

Почтигод он считался пропавшим без вести после выполнения боевого задания, но результаты экспертизы подтвердили худшее – он погиб вместе с побратимами.

Жизнь, посвященная творчеству

Сергея знали как человека с большим сердцем и любовью к искусству. Его талант, энергия и искренность сделали его одним из самых ярких танцоров своего поколения. Коллеги говорят, что он мог найти общий язык с каждым, всегда шутил и создавал вокруг себя атмосферу радости.

После начала полномасштабной войны Сергей Сокур решил стать в ряды защитников Украины, не колеблясь. Для него, как и для тысяч других, это был вопрос чести.

У Сергея остались жена Татьяна и четверо детей. Друзья и знакомые выражают искренние соболезнования семье. Светлая память Герою, который отдал жизнь за Украину.

