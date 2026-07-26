"Система уже глючит": в городах Украины уже 11-й день подряд люди требуют вернуть Федорова на пост главы Минобороны. Фото

По всей Украине вновь проходят антиправительственные протесты с требованием восстановления Михаила Федорова в должности министра обороны Украины. В Ивано-Франковске митингующим даже принесли еду — вареники.

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Протесты охватили Киев, Харьков, Львов, Ивано-Франковск и другие города. OBOZ.UA собрал информацию о том, как проходили антиправительственные выступления.

В Украине продолжаются протесты

В Ивано-Франковске митингующие скандируют лозунги со своих плакатов, например: "Верните Федорова, потому что система глючит".

Антиправительственные выступления продолжаются и во Львове.

Кроме того, протесты продолжаются в Киеве и Харькове. Участники митингов скандируют "Федоров, Драпатый – нас не сломить", и другие лозунги протеста.

Напомним, накануне Михаил Федоров заявил, что не согласится ни на какую другую должность, кроме как вновь возглавить Минобороны Украины. Другие предложения от президента Украины Владимира Зеленского он отклонил. По словам Федорова, его команда возглавила военное ведомство, уже имея готовый конкретный план.

Ранее Владимир Зеленский также предлагал Михаилу Федорову должность вице-премьер-министра по военным инновациям. По словам главы государства, новая должность должна обеспечить координацию между военным руководством, Министерством обороны и сферой оборонных технологий.

Как сообщал OBOZ.UA, акции протеста в украинских городах начались сразу после того, как глава Минобороны Михаил Федоров подтвердил свою отставку. После этого жители ряда украинских городов вышли на митинги против отставки министра.

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