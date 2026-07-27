Одна из крупнейших стран мира пересмотрела выплаты украинцам: сколько они будут получать теперь

Украинцы с детьми, имеющие легальный статус в Канаде, могут получить от правительства увеличенную выплату по программе Canada Child Benefit (CCB). Им начнут начислять до 680 канадских долларов (около 21,5 тыс. грн) в месяц.

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Об этом сообщили в правительстве Канады. Пересмотр начисляемых сумм вступил в силу с нового "benefit year", который начался 20 июля

Что это за программа

Canada Child Benefit (CCB) – это ежемесячная не облагаемая налогом финансовая помощь от правительства Канады для семей, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет. Выплата не является ссудой или социальной помощью: деньги возвращать не нужно, если семья предоставила достоверные данные в Налоговое агентство Канады (CRA).

Размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от:

возраста ребенка;

количества детей в семье;

совокупного чистого дохода семьи за предыдущий налоговый год.

Новые суммы выплат

В результате ежегодной индексации максимальные годовые и ежемесячные суммы пособия на 2026–2027 годы составляют:

для детей в возрасте до 6 лет – до 8157 долларов в год (ранее было 7 997 долларов), или до 679,75 долларов в месяц ;

(ранее было 7 997 долларов), или до ; для детей в возрасте от 6 до 17 лет – до $6 883 в год (ранее было $6 748), или до $573,58 в месяц.

Как влияет чистый доход

Начиная с выплаты за 20 июля 2026 года, CRA рассчитывает пособие на основе налоговой декларации за 2025 год:

если семейный доход в 2025 году уменьшился , размер выплаты CCB увеличится;

, размер выплаты CCB увеличится; если доход увеличился, размер ежемесячной помощи может уменьшиться.

Кроме того, канадское правительство повысило пороги доходов, после достижения которых максимальная сумма выплаты начинает постепенно уменьшаться:

первый порог: $38 237 (ранее $37 487) – семьи с доходом ниже этой отметки получают максимальные выплаты;

(ранее $37 487) – семьи с доходом ниже этой отметки получают максимальные выплаты; второй порог: $82 847 (ранее $81 222) – выше этого уровня действует дополнительная формула уменьшения.

Кто имеет право на перерасчет

Для получения обновленной выплаты семья должна соответствовать следующим условиям:

воспитывать ребенка в возрасте до 18 лет;

иметь легальный статус в Канаде (гражданство, постоянное проживание или пребывание по временному разрешению продолжительностью от 18 месяцев подряд);

своевременно подать налоговую декларацию за 2025 год для обоих родителей/опекунов, чтобы CRA могла произвести новый расчет.

Подать заявку можно через онлайн-кабинет CRA, заполнив форму RC66. Также понадобится справка о доходах в Украине или подтверждение их отсутствия.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцам, въехавшим в Канаду по программе Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET), предоставили больше времени для продления разрешений на работу в стране – до 31 марта 2027 года. Продлить срок разрешения можно максимум на три года.

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