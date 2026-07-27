Одна из крупнейших стран мира пересмотрела выплаты украинцам: сколько они будут получать теперь
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Украинцы с детьми, имеющие легальный статус в Канаде, могут получить от правительства увеличенную выплату по программе Canada Child Benefit (CCB). Им начнут начислять до 680 канадских долларов (около 21,5 тыс. грн) в месяц.
Об этом сообщили в правительстве Канады. Пересмотр начисляемых сумм вступил в силу с нового "benefit year", который начался 20 июля
Что это за программа
Canada Child Benefit (CCB) – это ежемесячная не облагаемая налогом финансовая помощь от правительства Канады для семей, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет. Выплата не является ссудой или социальной помощью: деньги возвращать не нужно, если семья предоставила достоверные данные в Налоговое агентство Канады (CRA).
Размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от:
- возраста ребенка;
- количества детей в семье;
- совокупного чистого дохода семьи за предыдущий налоговый год.
Новые суммы выплат
В результате ежегодной индексации максимальные годовые и ежемесячные суммы пособия на 2026–2027 годы составляют:
- для детей в возрасте до 6 лет – до 8157 долларов в год (ранее было 7 997 долларов), или до 679,75 долларов в месяц;
- для детей в возрасте от 6 до 17 лет – до $6 883 в год (ранее было $6 748), или до $573,58 в месяц.
Как влияет чистый доход
Начиная с выплаты за 20 июля 2026 года, CRA рассчитывает пособие на основе налоговой декларации за 2025 год:
- если семейный доход в 2025 году уменьшился, размер выплаты CCB увеличится;
- если доход увеличился, размер ежемесячной помощи может уменьшиться.
Кроме того, канадское правительство повысило пороги доходов, после достижения которых максимальная сумма выплаты начинает постепенно уменьшаться:
- первый порог: $38 237 (ранее $37 487) – семьи с доходом ниже этой отметки получают максимальные выплаты;
- второй порог: $82 847 (ранее $81 222) – выше этого уровня действует дополнительная формула уменьшения.
Кто имеет право на перерасчет
Для получения обновленной выплаты семья должна соответствовать следующим условиям:
- воспитывать ребенка в возрасте до 18 лет;
- иметь легальный статус в Канаде (гражданство, постоянное проживание или пребывание по временному разрешению продолжительностью от 18 месяцев подряд);
- своевременно подать налоговую декларацию за 2025 год для обоих родителей/опекунов, чтобы CRA могла произвести новый расчет.
Подать заявку можно через онлайн-кабинет CRA, заполнив форму RC66. Также понадобится справка о доходах в Украине или подтверждение их отсутствия.
Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцам, въехавшим в Канаду по программе Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET), предоставили больше времени для продления разрешений на работу в стране – до 31 марта 2027 года. Продлить срок разрешения можно максимум на три года.
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