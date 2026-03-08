Верховный Суд впервые в Украине признал семьей украинскую однополую пару

Верховный суд Украины оставил в силе решение о признании однополой пары семьей. Летом прошлого года это сделали в Деснянском районном суде Киева и апелляционном суде.

Об этом сообщают официальные соцсети ЛГБТ-организации"Инсайт". По их информации, суд отклонил кассационную жалобу движения "Все вместе!", которое стремилось обжаловать решение предыдущих инстанций.

Что известно

Согласно вердикту Деснянского райсуда, Зорян Кися с июня 2024 года назначен первым секретарем посольства Украины в Израиле, куда он хотел поехать со своим партнером, как членом семьи. Тогда в Министерстве иностранных дел Украины отказали в этом, потому чтозакон Украины определяет понятие брака как семейного союза женщины и мужчины.

После этого Тимур Левчук обратился в суд, и суд, учитывая практику Европейского суда по правам человека, установил, что отказ государства признать фактические брачные отношения между лицами одного пола может представлять нарушение их прав на уважение частной и семейной жизни, гарантированных статьей 8 Европейской конвенции по правам человека.

"Это решение создает важный прецедент в деле правового признания однополых отношений в Украине. На фоне отсутствия законодательно закрепленных институтов (регистрируемых партнерств или браков), судебное признание факта семейных отношений – это пока единственный инструмент защиты прав таких пар", — говорится в сообщении ЛГБТ-организации.

Таким образом, подтверждено решение о признании факта семейных отношений между украинским дипломатом Зоряном Кисем и его партнером Тимуром Левчуком.

Напомним, ранее в Ровно противники ЛГБТ-сообщества сорвали концерт украинского певца Константина Бочарова, также известного как MELOVIN, который перед тем разорвал отношения с ЛГБТ-военным. Неизвестные пришли к городскому Дворцу культуры, где устроили протест и развернули плакаты с надписями: "Не за гей-браки воюют герои".

Как сообщал OBOZ.UA, до этого Украинский католический университет во Львове отказал поселить студентку, дочь режиссера Натальи Ворожбит, в общежитие из-за ЛГБТ-эмодзи в ее соцсетях. Юристы расценивают поступок как дискриминацию.

