Скандал с УКУ из-за ЛГБТ-флага: адвокат расставила точки над 'і' и объяснила, кто прав

Дискуссия вокруг отказа Украинского католического университета во Львове поселить студентку, дочь Параску режиссера Натальи Ворожбит, в общежитие из-за ЛГБТ-эмодзи в ее соцсетях получила новое развитие. Ситуацию прокомментировала адвокат Екатерина Дема, которая отметила, что подобные действия можно квалифицировать как дискриминацию.

По словам юриста в эфире "ЖВЛ", ссылка университета на внутренние правила или частный статус заведения не освобождает его от соблюдения законодательства Украины.

"Отказ в обучении или в поселении в общежитие из-за флага ЛГБТ является дискриминацией. Даже если это указанного во внутренних правилах или уставах", – заявила Дема.

Она добавила, что частный статус университета не отменяет требований государственной лицензии, которая дает право на образовательную деятельность. А закон прямо запрещает любые формы дискриминации.

"Частное заведение, аргументируя свой ответ, что они являются именно частным заведением и имеют свои правила, они забывают о том, что получают государственную лицензию для предоставления образовательной программы. Поэтому они используют все законы, правила и порядки, которые определены государством. А государством определено, что дискриминация и любое ее проявление полностью запрещено", – объяснила адвокат.

В то же время она признала, что на практике доказать факт дискриминации может быть сложно.

Что известно об инциденте

Украинский драматург и сценарист Наталья Ворожбит сообщила, что ее дочь Параску не поселили в общежитие УКУ. Причиной, по ее словам, стало ЛГБТ-эмодзи в Instagram-аккаунте девушки.

Ворожбит отметила, что ребенок поступил на гуманитарный факультет с высокими результатами и семья оплатила полную стоимость обучения, хотя имела право на льготы. Сначала им подтвердили возможность поселения, но за 12 дней до начала семестра пришло письмо с отказом.

По словам драматургини, во время разговора с представительницей университета ей прямо указали, что причиной стало наличие ЛГБТ-флага, который якобы "равен российскому флагу". Также студентке предлагали альтернативное жилье при условии удаления эмодзи и отказа от "пропаганды ЛГБТ". Семья отказалась от этих требований, расторгла контракт и перевела дочь в Киево-Могилянскую академию.

В своем обращении Ворожбит подчеркнула, что считает действия УКУ несовместимыми с европейскими ценностями.

Позиция университета

2 сентября УКУ обнародовал официальное заявление. Там объяснили, что поселение в коллегиум происходит на конкурсной основе, и в этом году количество заявлений превысило доступные места.

Администрация ссылалась на три критерия отбора:

понимание миссии и ценностей университета;

мотивация к участию в формационной программе;

готовность соблюдать правила проживания.

Университет отметил, что отказ получили более 15 человек, и выразил сожаление, что ситуация была воспринята как дискриминация. Также добавили, что готовы были помочь студентке с поиском альтернативного жилья.

