Великий пост: кому разрешено не соблюдать

Великий пост – один из важнейших периодов в христианской традиции. В этом году он продлится с 23 февраля по 12 апреля. Для верующих это время молитвы, покаяния, внутреннего очищения и самодисциплины.

Видео дня

В то же время стоит помнить, что пост – это не только о еде, а прежде всего о духовной работе над собой. OBOZ.UA рассказывает, кому разрешено послабление или полное освобождение от строгого поста.

Обязательно ли поститься всем

Церковь подчеркивает, что цель поста – не истощение организма, а духовный рост. Если телесные ограничения могут нанести вред здоровью, их не стоит соблюдать бездумно. В таких случаях человеку советуют сосредоточиться на молитве, сдержанности в словах и поступках, добрых делах и внутренней дисциплине.

Кому разрешено не поститься

Детям

Малыши и дети не обязаны придерживаться строгих ограничений. Организм ребенка активно растет, формируется и нуждается в полноценном питании. Особенно это касается подростков, у которых происходят гормональные изменения. Ограничение белков или важных питательных веществ может негативно повлиять на развитие.

Беременные и женщины, которые кормят грудью

Во время беременности женщина имеет повышенную потребность в витаминах, белках и минералах, ведь формируется плод. После рождения ребенка все необходимые вещества малыш получает с материнским молоком.

Строгий пост в этот период может быть опасным как для матери, так и для ребенка, поэтому допускаются послабления или полный отказ от пищевых ограничений.

Люди с заболеваниями

Люди с хроническими болезнями, проблемами с желудочно-кишечным трактом, диабетом, заболеваниями печени или почек, а также другими серьезными состояниями не должны поститься без консультации врача.

В некоторых случаях резкое изменение рациона может ухудшить самочувствие или спровоцировать осложнения. Поэтому вопрос поста стоит решать индивидуально.

Пожилые люди

С возрастом организм становится менее выносливым, часто появляются хронические заболевания. Из-за ослабленного иммунитета и особых потребностей в питании для пожилых людей допускаются значительные послабления поста.

Люди, выполняющие тяжелый физический труд

Те, кто ежедневно тратит много энергии на физической работе, могут получить индивидуальные послабления. Высокие нагрузки требуют достаточного количества белка и калорий. При их недостатке организм может ослабнуть, что создает риск для здоровья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что можно, а что не стоит класть в Пасхальную корзину.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.