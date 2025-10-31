Велесова ночь: был ли на самом деле праздник, который прозвали 'украинским Хэллоуином'

Ночь с 31 октября на 1 ноября всегда манила тайнами. У кельтов она знаменовала Самайн — переход к темной половине года, когда границы между живыми и мертвыми растворялись. По мифам, именно тогда фоморы, существа потустороннего мира, побеждали богов и требовали жертв.

Христианство наложило на эту дату День всех святых, а ирландские эмигранты в Америке превратили ее в развлекательный праздник. Переодевания, конфеты и тыквенные фонари — это способ и почтить предков, и отпугнуть злых духов. Свеча в тыкве, по легенде о Джеке, освещает путь неприкаянным душам, а дети, обходя дома, будто берут на себя роль посланников смерти.

Что означает Велесова ночь

Термин "Велесова ночь" появился только в 2010-х, несмотря на утверждение о древних славянских корнях. Фольклорист Олеся Наумовская утверждает: ни один этнографический источник или фольклорный текст не фиксирует такого праздника. Идею приписывают российскому неоязычнику Илье Черкасову, который в книге "Велес" предложил ее как славянский аналог Хэллоуина.

"При всем уважении к древним верованиям в Велеса как повелителя потустороннего мира, я не могу согласиться с утверждением, что существует древняя украинская традиция под названием "Велесова ночь". Источники этого не фиксируют. А если ни один источник или фольклорный текст не свидетельствует о существовании такого обычая, то называть его аутентичным элементом украинской традиции, конечно, не стоит. Я склонна считать, что это скорее выдумка современных неомифологов", – отметила профессор и заведующая кафедрой фольклористики КНУ имени Тараса Шевченко Олеся Наумовская.

Культуролог Наталья Лисовец добавляет: это попытка создать общее прошлое для русских и украинцев, хотя украинские неоязычники концепцию не поддерживают. "Велесова книга", на которую ссылаются сторонники, признана большинством ученых фальсификацией XIX века.

"У нас зажигание лампадок сейчас только получает распространение, но во время Родительских суббот, Рождественского ужина обязательно зажигается свеча на подоконнике для того, чтобы предки нашли дорогу домой и присоединились к этому семейному ужину. Похожая идея также присуща и Хэллоуину, когда зажигают тыквы с идеей, чтобы души видели куда им приходить", — рассказала культоролог Наталья Лисовец.

Историк Юрий Котляр подтверждает: этнографические экспедиции XIX века, труды Николая Гоголя или археологические находки не упоминают Велесовой ночи. Велес как бог потустороннего мира и скотоводства действительно существовал у славян, но поклонение ему не было массовым у украинцев — пантеон князя Владимира возглавлял Перун. Поэтому праздник — это не возрождение, а адаптация популярного Хэллоуина под славянский антураж.

"Здесь, думаю, логика понятна, что такого праздника не было — от слова "абсолютно". Велесова ночь — это действительно наше название, но возникло оно относительно недавно и нет никаких исторических предпосылок", – добавил эксперт.

Велесова ночь или Хэллоуин

Хотя Велесова ночь — новообразование, украинская культура богата на ритуалы, связанные с переходом между мирами. Самый яркий пример — рождественско-новогодний цикл, особенно Маланка. В это время люди надевают маски, перевоплощаются в чертей, ведьм или предков, обходят дома и получают подарки. Это не просто развлечение: переодетые символизируют души умерших, которые посещают живых. Колядники выполняют похожую функцию — умиротворяют духов обрядовым пением и угощением.

Осенние деды — еще одна традиция поминовения. Семья собирается за столом, ставит лишнюю тарелку для предков, открывает окна, чтобы души могли войти. На Маковея или во время поминальных недель вырезали тыквы со свечами — не для устрашения, а для освещения пути покойникам. Такие обычаи разбросаны по календарю, но их суть совпадает с Хэллоуином: задабривание умерших и защита от зла.

Символы и ритуалы: что общее, а что заимствованное

Тыква в Хэллоуин происходит от ирландской репы, но в Украине этот овощ известен из фольклора — как символ отказа женихам. Вырезать "фонари Джека" украинцы начали только в конце 1990-х под влиянием Запада. Зато прыжки через костер, которые приписывают Велесовой ночи, на самом деле относятся к Купалу. Гадание на Андрея или Маланку также имеет параллели с хэллоуинскими гаданиями на конопле.

Зажигание свечи на подоконнике во время Рождественского ужина — чтобы предки нашли дорогу домой — почти идентично идее тыквенного фонаря. Поминальные соул-кейки, которые раздавали в Британии за молитвы за умерших, напоминают украинские одаривания колядников. Карнавализация, смех над нечистью — это общая черта, позволяющая преодолеть страх перед смертью.

Во времена поиска национальной идентичности люди ищут "свой" аналог западным праздникам. Велесова ночь заполняет эту нишу: мистическая, славянская, с кострами и поминальными тризнами. Соцсети и неоязыческие сообщества распространяют идею, смешивая настоящие традиции с выдумками. Но историки предостерегают: это не аутентика, а креативная интерпретация.

И Велесова ночь может стать новой традицией, если признать ее современность, а не приписывать древность. Главное — помнить: мистика живет не в дате, а в сердце ритуала.

