'Ваша страна – замечательная': Трамп лично поблагодарил украинского ветерана за подаренную клюшку для гольфа. Видео

Во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский подарил американскому лидеру Дональду Трампу клюшку для игры в гольф, которую ему передал украинский ветеран младший сержант ВСУ Константин Картавцев. Дональд Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому воину.

Видео Трампа опубликовала организация "Объединенные гольфом", которая помогает реабилитировать украинских ветеранов с помощью этой спортивной игры. В организации поблагодарили президента США за теплые слова к Константину Картавцеву.

На кадрах Трамп сидит в Овальном кабинете, держа в руках подаренную клюшку. В обращении к украинскому ветерану он похвалил Картавцева за его умения в гольфе.

"Константин, прежде всего я только что посмотрел ваш удар. Я хорошо разбираюсь в гольфе, и ваш удар великолепен, он хорошо выглядит. И вы очень скоро станете очень хорошим гольфистом", – сказал Трамп.

Он поблагодарил Константина за подарок, сделанный с любовью и подаренный от всего сердца и отметил, что чувствует это и ценит.

Трамп подчеркнул, что имеет "очень большое уважение" к украинскому военному.

"Большое уважение к вам, вы невероятный человек. Продолжайте играть в гольф и делать много других вещей. Ваша страна – большая страна, она замечательная. Мы пытаемся вернуть это, помочь. И ваш президент очень тяжело работает, чтобы это сделать", – отметил президент США.

Американский лидер заверил военного, что будет пользоваться подарком, и каждый раз, когда будет забивать мяч, будет думать о нем.

На подаренной Трампу клюшке ветеран сделал гравировку Let's put peace together! (Установим мир вместе!).

В организации "Объединенные гольфом" отметили, что Константин Картавцев знает настоящую цену мира.

"Это подарок от человека, который знает настоящую цену мира. Как и все те, кто находится на фронте сегодня, он продолжает защищать нашу свободу. Как и те, кто, к сожалению, не успеет увидеть конец этой страшной войны", – отметили в сообществе.

Константин Картавцев потерял ногу в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, спасая собратьев. Гольф для военного стал важной составляющей реабилитации. Игра помогла ему восстановить как физическое, так и эмоциональное равновесие.

Как сообщал OBOZ.UA, во время визита в Вашингтон Зеленский передал президенту Трампу гольфовую клюшку от украинского ветерана Константина Картавцева. В ответ глава украинского государства получил от президента США символические ключи от Белого дома.

