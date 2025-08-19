Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф: что получил в ответ

Во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский подарил американскому лидеру Дональду Трампу клюшку для игры в гольф. Ее для главы Белого дома передал военный Вооруженных сил Украины Константин Картавцев, который из-за войны потерял ногу.

Видео дня

В ответ глава украинского государства получил от Трампа презент в виде символических ключей от Белого дома. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Подробности

"Президент Украины подарил президенту Соединенных Штатов клюшку для игры в гольф, которую ему передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев. Владимир Зеленский рассказал, что воин потерял ногу в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, спасая побратимов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что гольф для военного стал важной составляющей реабилитации. Игра помогла ему восстановить как физическое, так и эмоциональное равновесие. Президент также продемонстрировал видео, где Картавцев обращается к американскому лидеру с просьбой помочь Украине в завершении войны на условиях справедливого и длительного мира.

"Дональд Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому воину за клюшку, а также подарил президенту Украины символические ключи от Белого дома", – указано в сообщении.

Что предшествовало

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили условия мирного завершения войны РФ против Украины. В переговорах также приняли участие европейские политики.

Впоследствии Зеленский рассказал, что во время переговоров в Вашингтоне обсуждали, в частности, гарантии безопасности для Украины. По его словам, это – ключевой вопрос, он является стартом к окончанию войны, развязанной РФ.

Как писал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поблагодарил президента США Дональда Трампа за готовность принять участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Он также отметил усилия американского лидера по выводу переговоров с РФ из тупика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!