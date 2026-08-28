В Закарпатье рейсовый автобус попал в страшное ДТП: погибла подросток, много пострадавших. Фото и видео

В селе Сокирница в Закарпатье произошло смертельное ДТП с участием трёх транспортных средств, среди которых был рейсовый автобус Mercedes. В результате аварии в больницу доставили восьмерых пассажиров автобуса, 17-летняя девушка скончалась в медицинском учреждении.

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Полицейский конвой из Рахова проезжал неподалеку от места аварии и сразу остановился, чтобы помочь пострадавшим. Правоохранители оказали первую помощь пострадавшим, в частности одному человеку с тяжкими травмами наложили жгут, а ещё двум проводили реанимационные мероприятия.

По предварительным данным полиции, 65-летний водитель Skoda Octavia выезжал с второстепенной дороги и не уступил дорогу. После этого автомобиль столкнулся с грузовиком, которым управлял 31-летний мужчина.

От удара грузовой автомобиль выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который перевозил пассажиров по маршруту Ужгород – Усть-Черная.

В салоне автобуса находились десять пассажиров. За рулем был 42-летний водитель.

Состояние пострадавших

Восемь пассажиров автобуса были доставлены в больницу. Одна из них – 17-летняя девушка – скончалась в медицинском учреждении.

Еще четверо пострадавших остаются в больнице. Медики оказывают им необходимую помощь, а некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Остальные люди получили незначительные травмы.

На месте ДТП работали правоохранители. В ходе первоочередных мероприятий они также изучили записи с камер, которые помогли установить предварительные обстоятельства столкновения.

Полиция квалифицировала происшествие по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование будут проводить следователи Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в среду, 19 августа, произошло ДТП на Чоколевском бульваре. По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, а затем снес остановку общественного транспорта – есть погибшие и раненые.

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