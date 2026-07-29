В ВСУ начали проверку укомплектованности воинских частей: что известно

В Вооруженных силах Украины начали масштабную проверку укомплектованности воинских частей и распределения военнослужащих. В Генеральном штабе заявили, что ее целью является оценка реальной укомплектованности подразделений, обеспечение справедливого кадрового распределения и повышение боеспособности войск.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что такие меры должны повысить боеспособность войск.

Что будут проверять в воинских частях

В Генштабе отметили, что проверка охватит бригады, полки и корпуса Вооруженных сил Украины.

В ходе проверки будет оценен фактический уровень укомплектованности воинских частей, а также проанализировано, насколько эффективно распределяется личный состав между различными подразделениями.

Особое внимание уделят кадровому обеспечению воинских формирований, выполняющих боевые задачи на различных участках фронта.

Зачем проводят проверку

По информации Генерального штаба, одной из главных задач проверки является оценка эффективности и справедливости распределения военнослужащих в соответствии с актуальными потребностями подразделений.

"Оценивается эффективность и справедливость распределения личного состава с учетом потребностей воинских частей, выполняющих боевые задачи на различных участках фронта", — говорится в сообщении.

По результатам анализа командование планирует определить направления совершенствования системы кадрового обеспечения.

"Ключевая цель — оценить фактическое состояние укомплектованности бригад, полков и корпусов, проанализировать эффективность распределения военнослужащих между подразделениями и определить направления для совершенствования вопросов кадрового обеспечения", — подчеркнули в Генштабе.

В Генштабе отмечают, что эти меры должны способствовать повышению боеспособности Вооруженных сил, обеспечению кадрового баланса и более рациональному использованию человеческого потенциала армии.

В Генштабе объяснили значение изменений

В сообщении Генерального штаба подчеркивается, что любые системные изменения в армии начинаются с изменения отношения к военнослужащим.

Именно поэтому совершенствование кадровой политики и обеспечение справедливого распределения личного состава называют одним из ключевых направлений повышения эффективности украинской армии.

В Генштабе не уточнили, сколько продлится проверка и предусматривает ли она дальнейший перевод военнослужащих между подразделениями. В то же время отмечается, что ее результаты должны стать основой для совершенствования системы комплектования воинских частей в соответствии с потребностями фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2025 года заместитель главы Офиса президента Павел Палиса анонсировал новые принципы распределения личного состава между боевыми бригадами. Речь шла о том, что каждый новобранец с первого дня будет знать, в каком подразделении будет служить.

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