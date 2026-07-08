В Винницкой области мужчина проигнорировал повестку из-за болезни и поплатился: как наказали

В Винницкой области суд вынес приговор местному жителю, который не явился в ТЦК и СП по "боевой повестке" для отправки в воинскую часть. Мужчина заявил, что пропустил сбор из-за плохого самочувствия, однако дело все равно дошло до суда.

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Мужчину признали виновным по ст. 336 УК Украины и приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Об этом говорится в приговоре Бершадского районного суда.

Подробности дела

Согласно материалам дела, военнообязанный успешно прошел военно-врачебную комиссию еще в мае 2023 года и был признан годным к службе. В феврале 2024 года под личную расписку ему вручили повестку на отправку в воинскую часть.

Мужчина должен был прибыть на призывной пункт на следующее утро – 9 февраля к 09:00, однако в назначенное время он так и не появился, что следствие квалифицировало как умышленное уклонение от мобилизации.

В зале суда обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Он объяснил, что у него не было злого умысла скрываться от армии, а на призывной пункт он не пришел исключительно из-за болезни.

Суд учел крайне важную деталь, которая существенно смягчила вину мужчины. После неявки по повестке он самостоятельно пришел в ТЦК. Его неоднократно распределяли и направляли в различные воинские части для прохождения службы.

Мобилизовать мужчину так и не смогли по независящим от него причинам. В самих частях его отказывались принимать из-за постоянных жалоб на состояние здоровья. По мнению суда, это доказало, что у гражданина не было стойкого намерения уклоняться от службы.

Какое наказание вынес суд

Учитывая искреннее раскаяние, положительные характеристики по месту жительства и заключение органа пробации о том, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, суд принял решение не отправлять его в тюрьму.

Мужчину признали виновным по ст. 336 УК Украины и приговорили к 3 годам лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины его освободили от отбывания реального наказания, заменив его испытательным сроком на 3 года.

На протяжении трех лет испытательного срока мужчина обязан периодически являться для регистрации в органы пробации, а также сообщать им об изменении места жительства, работы или учебы.

Напомним, мужчина взорвал гранату во время проверки военно-учетных документов в городе Каменское Днепропетровской области. В результате взрыва ранения получили полицейский, сотрудник районного ТЦК и СП, а также сам мужчина.

Ранее сообщаль, что в Кривом Роге забрали в ТЦК, в тот же день мобилизовали и уже отправили в армию 34-летнего мужчину, который самостоятельно воспитывает 5-летнюю дочь. Причем его мобилизовали в тот момент, когда ребенок находился в детском саду, а об этом стало известно только тогда, когда за девочкой в детский сад никто не пришел.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковской области суд провел заседание по громкому делу в отношении заместителя начальника Верховинского районного ТЦК и СП Анатолия Чорнея и трех его подчиненных. Их обвиняют в жестоких пытках и избиении военнообязанных. В ходе заседания 30 июня прокуроратура настаивала на продлении срока содержания под стражей, однако после решения суда фигуранты дела могут выйти под залог.

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