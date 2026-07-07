В Закарпатье произошло массовое отравление туристов в отеле, подозревают питьевую воду: все подробности

После отдыха в одном из отелей Закарпатья в больницу попали 12 туристов, среди которых восемь детей. По предварительным данным, все они, возможно, отравились питьевой водой, которую употребляли во время пребывания в отеле.

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Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре. Отмечается, что по факту массового заболевания людей возбуждено уголовное дело.

В больницу попали выпускники из Луцка и их родители

По предварительной информации, группа выпускников из Луцка вместе с родителями отдыхала в одном из отелей Хустского района.

После возвращения домой 12 человек, среди которых восемь детей, обратились к врачам с жалобами на острые расстройства желудочно-кишечного тракта. Всех госпитализировали.

Туристы подозревают, что причиной стала питьевая вода

Пострадавшие рассказали, что связывают ухудшение своего самочувствия с питьевой водой, которую им предоставляли в отеле.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента и назначили необходимые экспертизы, которые должны установить точную причину массового заболевания.

Следователи проверяют несколько возможных версий, в частности, могло ли отравление быть связано с водой из колодца, водой в бассейне или другими факторами.

Начато расследование

По факту массового заболевания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины –нарушение санитарных правил и норм, повлекшее массовое заболевание людей.

Досудебное расследование проводят следователи Хустского районного управления полиции, а его ход находится под контролем Хустской окружной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковской области в отеле в Полянице во второй раз с начала года отравились дети. Отель NACIKU получил 10-дневный запрет на оборот продуктов в ресторане, но нарушил его и продолжил организовывать питание для отдыхающих. В результате пищевым отравлением пострадали пять детей. В этом же отеле в конце мая 2026 года отравились более 20 школьников из Тернополя. Тогда у несовершеннолетних диагностировали острый гастроэнтероколит.

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