Военные ТЦК, обвиняемые в пытках мобилизованных, могут выйти под залог: детали громкого дела в Прикарпатье

Косовский районный суд Ивано-Франковской области провел подготовительное заседание по громкому делу в отношении заместителя начальника Верховинского районного ТЦК и СП Анатолия Чорнея и трех его подчиненных. Их обвиняют в жестоких пытках и избиении военнообязанных.

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В ходе заседания 30 июня прокуроратура настаивала на продлении срока содержания под стражей, однако после решения суда фигуранты дела могут выйти под залог. Об этом сообщает "Суспільне".

Суд продлил арест, но оставил лазейку

Позицию прокуратур полностью поддержали пострадавший Леонид Бойчук и представитель другого потерпевшего. В свою очередь, сторона защиты и сами обвиняемые просили о более мягкой мере пресечения.

Замначальника Верховинского районного ТЦК и СП лично обратился к судье с просьбой назначить залог или домашний арест. Адвокат Василий Кузь подчеркнул, что прежняя норма закона, предусматривавшая для военных исключительно содержание под стражей, была признана Конституционным судом неконституционной.

Коллегия судей во главе с Юлией Кицулой частично удовлетворила запросы обеих сторон. Срок содержания под стражей для всех четырех обвиняемых продлен до 28 августа 2026 года. Одновременно с этим суд определил альтернативу – возможность внесения залога в размере 399 тысяч 360 гривен для каждого. Следующее судебное заседание назначено на 27 июля 2026 года.

С чего все началось

Резонансное дело тянется с конца прошлого года. По версии следствия, 11 ноября 2025 года заместитель начальника Верховинского ТЦК и СП Анатолий Черней приказал четырем своим подчиненным удерживать мобилизованного.

После этого подполковник нанес мужчине не менее 20 ударов кулаком в область паха. Травмы оказались настолько тяжелыми, что медикам пришлось провести пострадавшему операцию по удалению левого яичка.

Уже 21 ноября 2025 года подполковник Черней был задержан. Ему инкриминируют ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий), что предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Новые эпизоды насилия

В ходе расследования выяснилось, что случай не был единичным, а к насилию над мобилизованными причастны еще четверо подчиненных подполковника.

В декабре 2025 года военнослужащий Леонид Бойчук открыто заявил, что также подвергся избиениям в Верховинском ТЦК во время мобилизации. Спустя месяц правоохранители задержали военнослужащего взвода охраны, который, по данным следствия, принимал активное участие в унижениях и избиениях мобилизованных вместе со своим руководителем.

Напомним, в Кривом Роге забрали в ТЦК, в тот же день мобилизовали и уже отправили в армию 34-летнего мужчину, который самостоятельно воспитывает 5-летнюю дочь. Причем его мобилизовали в тот момент, когда ребенок находился в детском саду, а об этом стало известно только тогда, когда за девочкой в детский сад никто не пришел.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, военнообязанный из Харьковской области обратился в суд с целью обжалования штрафа, наложенного ТЦК за неявку по повестке. Он обосновал свой иск тем, что имеет инвалидность третьей группы и отсрочку от призыва. Однако суд после изучения всех обстоятельств дела встал на сторону ТЦК.

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