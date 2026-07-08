Чиновник ГП "Леса Украины" выделил десятки миллионов несколькомесячному "ФОПу": в качестве подтверждения опыта использовали его собственный отзыв

Государственное предприятие "Леса Украины" выделило миллиарды гривен подрядчикам, часть из которых не имеет собственной техники и сотрудников. Деньги передают, в том числе, только недавно созданным "ФОПам". Масштабы махинаций стали настолько значительными, что о них уже публично заявили в Госаудитслужбе.

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Несмотря на уголовные дела и громкие расследования, ситуация кардинально не меняется. OBOZ.UA начинает серию публикаций о том, кому ГП "Леса Украины" заплатило наибольшие суммы и кто принимал сомнительные решения.

В первой статье читайте о том, как благодаря топ-чиновнику "Лесов Украины" недавно созданный "ФОП" получил десятки миллионов гривен от госпредприятия.

Кто и сколько средств получил

За последний год в Украине открыли 22 "ФОПов", которые занимаются лесозаготовками и уже успели выиграть тендеры на сумму от миллиона гривен. Такую информацию OBOZ.UA удалось получить, воспользовавшись YC .Market.

Среди вновь созданных "ФОПов" наибольшие суммы получили:

52-летняя Галина Гресько – 44,4 млн грн от "Столичного лесного офиса" ГП "Леса Украины";

68-летняя Анна Паламаренко – 25,1 млн грн от "Центрального лесного офиса" ГП "Леса Украины";

22-летний Николай Романенко – 12,6 млн грн от "Северного лесного офиса" ГП "Леса Украины".

Галина Гресько из села Паранино Житомирской области открыла ФЛП всего лишь 10 месяцев назад (в августе 2025 года). До этого она не занималась бизнесом. Но оказалось, что Гресько – удивительно талантливая бизнесвумен. Ведь за считанные дни она подписала свой первый договор с филиалом ГП "Леса Украины".

Получить миллионы от ГП не так то и просто: для этого нужно предоставить, в частности, договор на выполнение аналогичных работ, а также рекомендательное письмо. Если речь идет о вновь созданном "ФОПе" в такой специфической отрасли, как лесозаготовка, условие наличия опыта может "отсеять" новых "ФОПов" и ООО.

Но если уж очень хочется, это ограничение легко можно обойти. Очевидно, руководителю "Столичного лесного офиса" ГП "Леса Украины" Сергею Зайцу очень хотелось помочь Галине Гресько выиграть тендер. Ведь он сам написал ей рекомендательное письмо, в котором отметил: "учитывая опыт сотрудничества с физическим лицом-предпринимателем Гресько Галиной Ивановной, рекомендуем сотрудничать с этим исполнителем".

В комментарии OBOZ.UA Заец заявил, что все закупки сейчас осуществляются через тендеры. Но первый договор был всего лишь на 24,5 тыс. грн, тогда как тендеры проводятся на закупки на сумму от 50 тыс. грн. Вероятно, договор с Гресько на 24,5 тыс. грн со "Столичным офисом" ГП "Леса Украины" подписали через несколько недель после создания "ФОП" лишь для того, чтобы документально подтвердить наличие опыта.

Заец написал рекомендательное письмо, которое использовали во время тендера на предприятии, которое он сам же и возглавляет. Журналист OBOZ.UA спросил у директора "Столичного офиса", не нарушает ли такая ситуация внутренние процедуры. "Ну, все письма подписываю я. У нас 15 надлесничеств. В любом визировании мы указываем начальника надлесничества или ответственного за заготовку в надлесничестве. Если я вижу, что стоит визировка, тогда я письмо подписываю… Отдел закупок проверяет, можно ли его допускать, или нельзя", – ответил Заец.

OBOZ.UA также пытался связаться с Галиной Гресько, но по номеру телефона, указанному в договоре, никто не ответил. Вопросы могут возникнуть не только по поводу гарантийного письма, но и по поводу того, как проходили сами тендеры. Например, первый крупный тендер Гресько выиграла у "Форест сервис плюс". При этом, эта компания была готова выполнить работы за 4 млн 198 тыс. грн, а Гресько — за 4 млн 200 тыс. грн. В "Форест сервис плюс" сами отказались от победы.

Через ГП "Леса Украины" выводят миллиарды гривен

Государственное предприятие "Леса Украины" массово заключает договоры на выполнение лесозаготовительных и лесокультурных работ с подозрительными "ФОПами" и ООО, часть из которых не имеет ни одного сотрудника. При этом, часто этим организациям по заниженной цене сдается собственная техника ГП, заявляли в Госаудитслужбе. Лишь в прошлом году филиалы "Леса Украины" заключили договоры на лесозаготовку на сумму 10 млрд грн. В интервью OBOZ.UA глава Госаудитслужбы Алла Басаева рассказывала, что на самом деле деньги выводятся через "ФОПы", ООО или ЧП, выплачиваются "в черную" наемным работникам, а государство, как 100% владелец этого госпредприятия, недополучает значительные средства.

"А схемы там системные. Например, лесхозы сдают свою технику в аренду "дружественным" частным фирмам за копейки, которые выполняют работы по лесозаготовке. Мы подсчитали: несколько таких фирм охватили почти всю Украину. У них официально ноль или единицы работников, но по документам они высаживают и рубят тысячи деревьев", – отметила она.

Несмотря на многочисленные расследования, ситуация в отрасли не меняется. Например, недавно издание "Телеграф" сообщало о том, что только ООО "Львовлес" (зарегистрировано в Тернополе, директор – Николай Шабанов, владелец – Александр Бабенко) за 8 месяцев своего существования "выиграло на тендерах" астрономическую сумму – 635,7 млн грн. Но ООО "Львовлис", зарегистрированное 8 октября 2025 года с уставным капиталом в 200 грн, выбрало "экспресс-вариант" покорения лесной отрасли. Весь опыт, штат лесорубов и технику фирма обеспечила по схеме "все – за пару дней".

Системные нарушения до сих пор не привели к изменениям, а виновные не понесли наказания. Вместе с тем, растут зарплаты руководства ГП. Так, гендиректор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец в 2025 году получил 8 млн 13 тыс. грн. Ежемесячная зарплата чиновника составила около 667 тыс. 758 грн. И хотя Болоховец занимает самую высокую должность, его доходы в несколько раз меньше, чем у некоторых подчиненных.

На первом месте по уровню заработной платы оказался исполнительный директор ГП "Леса Украины" Игорь Лицур. В 2025 году ему выплатили 18 млн 543 тыс. грн. Из них 8 млн 623 тыс. грн – это премия. Ежемесячная зарплата Лицура составила 1 млн 545 тыс. грн. Это значительно больше, чем, например, у гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского (он заявлял, что зарабатывает около 700 тыс. грн после уплаты налогов).

На втором месте по уровню зарплаты – директор департамента финансов ГП "Леса Украины" Павел Иванов. В прошлом году он заработал 16 млн 909 тыс. грн. Это около 1,4 млн грн в месяц. Секрет такой суммы – огромная премия, которая в прошлом году у чиновника составила 6 млн 607 тыс. грн (в совокупности за весь 2025-й год).

OBOZ.UA вскоре расскажет о целом ряде подозрительных контрактов, а также раскроет имена семей, выигравших крупнейшие тендеры в ГП "Леса Украины". Продолжение следует…