В Украине на Новый год 2026 усилят патрули с участием военных: за что грозит наказание

В Украине на Новый год будут действовать усиленные меры безопасности с участием правоохранителей и военнослужащих. Полиция будет задерживать лиц за нарушение комендантского часа, а за запуск фейерверков будут применять штрафы.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель начальника Департамента коммуникации Нацполиции Украины Виктория Пономарева. По словам чиновницы, правоохранители вместе с военнослужащими будут дежурить на автодорогах, вблизи культовых сооружений и в местах массового пребывания граждан. Кроме того, круглосуточно будут работать взрывотехнические подразделения и другие службы полиции.

Также Пономарева напомнила гражданам, что никаких послаблений комендантского часа в новогоднюю ночь не предусмотрено. По ее словам, правила безопасности остаются одинаковыми как в будни, так и в праздничные дни, поэтому новогодняя ночь не является исключением.

Кроме того, в Украине продолжает действовать полный запрет на использование салютов, фейерверков и петард, а за нарушение запрета предусмотрена административная или уголовная ответственность. Закон разрешает лишь использование бенгальских огней и хлопушек.

За нарушение тишины (статья 182 КУоАП) предусмотрено предупреждение или штраф от 85 до 255 гривен для граждан и от 255 до 510 гривен для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей. Запуск фейерверков может быть квалифицирован как хулиганство (статья 296 УКУ), что влечет за собой штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 31 декабря, в большинстве областей Украины будут применять графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Их время действия и продолжительность будет зависеть от той или иной области. В то же время в части Киева и области, а также в Одессе и во всей Одесской области все еще не применяют графики почасовых отключений, поскольку действует аварийный режим.

Также напомним, новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, где он традиционно обратится к украинским гражданам, состоится в ночь с 31 декабря на 1 января. В своем выступлении он подытожит еще один непростой год для государства и очертит видение и планы на год грядущий.

