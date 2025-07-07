Отмечал семейный праздник: в Киеве мужчина запустил фейерверк с балкона многоэтажки и поплатился. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, в Днепровском районе запустил фейерверк с балкона многоэтажки. В момент совершения преступления он находился в состоянии опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пяти лет ограничения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение о том, что неизвестный с балкона многоэтажки на Воскресенском проспекте запустил фейерверк, напугав местных жителей. Нарушителем оказался 43-летний местный житель, которого полицейские разыскали по месту жительства.

"Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения – прибор "Драгер" показал 3,11 промилле. Свои действия он объяснил тем, что таким образом хотел отпраздновать семейный праздник", – уточнили в пресс-службе.

С места происшествия правоохранители изъяли использованную пусковую установку, а киевлянину сообщили о подозрении по факту хулиганства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтаве полиция сообщила о подозрении 32-летнему местному жителю, который среди ночи запустил фейерверк рядом с многоквартирным жилым домом. Таким образом мужчина решил отметить свой день рождения.

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