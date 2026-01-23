В Ватикане долгое время недооценивали российскую пропаганду: глава УГКЦ рассказал, что изменилось

К сожалению, российская пропаганда, среди прочего, активно действует и в среде Святого престола, оставаясь "опасной, изощренной и системной". Причем Ватикан долгое время не осознавал себя участником информационной войны.

Так считает глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав. В частности, именно так он прокомментировал влияние российских информационных нарративов на международную церковно-дипломатическую среду.

Международное измерение

По словам главы УГКЦ, деятельность церкви сегодня имеет четкое международное измерение, ведь большинство ее структур функционирует за пределами Украины. Это неизбежно придает каждому пастырскому визиту дипломатический характер.

"Когда я посещаю другие страны, чтобы встретиться с нашей паствой, это всегда и встречи с журналистами, и объяснения, и комментарии. В этом же контексте существуют наши отношения со Святым престолом", – отметил Блаженнейший Святослав.

Пропаганда агрессоров

Он подчеркнул, что российская пропаганда в Ватикане не просто реальность – она действует через официальные дипломатические каналы. Однако до недавнего времени в Святом престоле не верили, что манипуляции могут происходить на таком уровне.

"В Ватикане долго не осознавали, что пропаганда может действовать на уровне официальных дипломатических представителей. Не верили, что посол России при Святом престоле может откровенно манипулировать или просто обманывать, ведь дипломатия традиционно строится на доверии", – рассказал глава УГКЦ.

Случай в Бердянске

Он напомнил судьбу двух украинских священников, которых россияне похитили в Бердянске. О священниках полтора года не было никакой достоверной информации. После установления места их содержания Ватикан получил от российской стороны официальные сведения об условиях пребывания, которые существенно отличались от реальных показаний.

"Разница между официальной "картинкой" и тем, что происходит на самом деле в местах содержания, была разительной", – отметил по этому поводу Блаженнейший Святослав.

Глава УГКЦ добавил, что российская пропагандистская машина постоянно продуцирует новые информационные нарративы, которые подаются в виде простых формул и месседжей, направленных на широкий круг адресатов – "своеобразные информационные пули, которыми обстреливают всех и везде".

