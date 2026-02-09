В Варшаве умер архитектор Юрий Шалацкий, автор кварталов на Подоле. Фото

В Варшаве (Польша) умер украинский архитектор Юрий Шалацкий. Его не стало в собственной квартире еще в конце января.

О трагедии 6 февраля сообщил на своей странице в Instagram музыкант Александр Лозовский. По его информации, причиной был сердечный приступ.

"Вниманию архитектурного сообщества! Ушел в мир иной архитектор Юрий Шалацкий... Светлая память", – написал автор поста.

Прощание с украинцем назначено на понедельник, 16 февраля. Парастас состоится в варшавском костеле Матери Божьей Победоносной (Kościół Matki Bożej Zwycięskiej).

Кто такой Юрий Шалацкий?

Шалацкий – один из авторов экспериментальных постмодернистских зданий на Подоле в Киеве. Вместе с коллегами он спроектировал четыре квартала в пределах улиц Кирилловской – Межигорской.

Работали над ними с 1979 до 1989 года, возводили – с 1984 до 1993-го, передает портал Bird In Flight.

"Проектировали дома в рамках модернизма – делали стандартные функциональные каркасы с железобетонными элементами. А уже потом архитекторы добавляли классические детали, чтобы вписать новые сооружения в историческую застройку. В результате новые объекты хоть и не подражали старым методам строительства, однако гармонировали с окружением, были соразмерными и повторяли классические декоративные элементы", – говорится в материале.

В последние годы Шалацкий занимался защитой столичных сооружений от сноса и хаотичной застройки. В частности, следил за процессом восстановления частично разрушенной модернистской беседки на улице Константиновской, которую создал вместе со своей командой.

