Автор гимна города Владимир: умер композитор и бард Сергей Шишкин. Фото

23 января в возрасте 67 лет умер композитор и бард с Волыни Сергей Шишкин. Он был автором гимна города Владимир и имел звание почетного гражданина города. Смерть художника наступила внезапно во сне.

О потере сообщил сын композитора Сергей Шишкин. Он написал об этом на своей странице в Facebook и отметил, что отец ушел из жизни утром 23 января.

В заметке сын художника написал: "Сегодня утром отец Сергей Шишкин закончил свой земной путь. Ушел внезапно во сне. После почти годовой разлуки они с мамой снова вместе". Также он добавил, что время и место прощания будут подтверждены дополнительно.

В семье сообщили, что прощание с композитором планируют провести в Киеве и во Владимире. По словам сына, обе церемонии состоятся в разные дни, чтобы все желающие смогли попрощаться.

"Прощание с отцом планируется в Киеве и во Владимире. Время пока ориентировочное и завтра будет подтверждено окончательно", – отметил Сергей Шишкин.

Позже он также обнародовал предварительное расписание. В Киеве прощание запланировали на субботу, 24 января, ориентировочно с 19:00 до 21:00 по адресу улица Гайдамацкая 65, ритуальный зал "Осирис", тыловая сторона Байкового кладбища со стороны метро Демеевская.

Во Владимире церемония прощания должна состояться в воскресенье, 25 января, с 9:00 в Доме Скорби Собора Рождества Христова на улице Николаевской, 18а. Чин похорон запланирован на 25 января в 13:00.

Путь художника

Во Владимирском городском совете сообщили, что Сергей Шишкин родился 26 июня 1958 года в городе Владимире. Его хорошо знали как композитора, поэта, автора и исполнителя собственных песен, а также как свободного музыканта, который много лет формировал культурную среду региона.

В горсовете отметили, что творчество Сергея Шишкина было тесно связано с историей и современностью Украины. Там отметили, что он оставался самобытной фигурой украинского культурного пространства и всегда работал с живым ощущением времени. "Он был яркой и самобытной фигурой украинского культурного пространства – композитором, свободным музыкантом, поэтом, автором и исполнителем", – говорится в сообщении.

В 1988 году Сергей Шишкин написал песню "Славься древний город наш", которая впоследствии стала официальным гимном города Владимир. Это произведение много лет звучит во время городских событий и торжеств и стало узнаваемым символом общины.

За значительный вклад в развитие культурной жизни города Сергею Шишкину присвоили звание Почетного гражданина Владимира. Это решение приняли с учетом его многолетней творческой работы и активного участия в художественной жизни города.

Фестивальное движение

Сергей Шишкин был активным участником фестивального движения в Украине и за ее пределами. Он становился лауреатом фестивалей "Оберег", "Червона Рута", а также международного фестиваля "Белые паруса".

В 1994 году композитор основал фестиваль молодежной музыки "Владимир". В течение почти двадцати лет это мероприятие влияло на культурную жизнь региона, открывало новые имена и давало площадку для молодых исполнителей.

Последние годы

4 ноября 2017 года Сергей Шишкин провел большой концерт "Лучше 40 лет" в Национальном дворце искусств "Украина". Событие стало итогом многолетней творческой деятельности и собрало слушателей из разных городов.

В 2018 году Указом Президента Украины композитору присвоили почетное звание Заслуженный деятель искусств Украины. Его отметили за личный вклад в государственное и культурно-образовательное строительство.

Творческое наследие

Сергей Шишкин составил, записал и частично издал семь украиноязычных аудиоальбомов, а также сборник стихов. Его песня "Майданная колыбельная" вошла в рейтинг лучших песен Майдана.

До последнего времени композитор продолжал работать. Он занимался подготовкой восьмого авторского аудиоальбома "Сергей Шишкин и друзья" и параллельно готовил девятый альбом под названием "Сергей Шишкин. Лучшее".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в возрасте 24 лет умер украинский режиссер Сергей Сасин. Причиной смерти стала онкологическая болезнь – рак кишечника с метастазами. В последние минуты жизни с ним находился брат. Дату и место захоронения не указывают.

