В Украину возвращается жара до +36 градусов: синоптики дали прогноз погоды на субботу

В Украине погода в выходные напомнит о недавней июльской жаре. На всей территории страны будет сухо и солнечно, лишь в некоторых областях пройдут небольшие осадки.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, украинцам следует приготовиться к максимальным температурам в ближайшие дни.

В субботу, 17 августа, в самое жаркое время будет в южной части и в Кировоградской области, где днем ожидается +33...+36.

В подавляющем большинстве областей в дневные часы температура воздуха будет составлять +28...+33.

Температура ночью +14...+19, в Одесской области до +22, в восточных и северо-восточных областях +11...+16

Прохладнее всего будет традиционно в Карпатах, где днем ожидается +21...+26, а ночью +12..+17.

По всей Украине будет малооблачно и сухо, только в большинстве западных областей и Винницкой области днем местами могут пройти кратковременные дожди, иногда с грозами.

В Карпатах и Прикарпатье ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточного направления, с небольшой скоростью 3-8 м/с.

В Киеве и области 17 августа переменная облачность, осадков не предвидится.

В столице днем столбики термометров будут показывать +30...+32, ночью +15...+17.

По области ночью +14...+19, днем +28...+33.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптиков, сентябрь будет похож на август. В первый осенний месяц следует ожидать теплую и непостоянную погоду.

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