В Украину возвращается незначительное похолодание: синоптики дали прогноз погоды на среду

В Украине 2 апреля погода будет нестабильной и разнообразной. Ожидаются дожди, небольшое похолодание и сильный ветер, особенно на севере и западе страны.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков погоду в Украине продолжит определять поле пониженного атмосферного давления.

Атмосферный фронт будет оказывать влияние на западные, северные, Винницкую и Черкасскую области. В этих регионах пройдет дождь.

На остальной территории без осадков. Лишь в центральных и южных областях утром и днем местами туман.

Ветер преимущественно северный с умеренной скоростью 7-12 м/с. Однако в северо-западной части Украины и в Карпатах погода будет ветреной, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет различаться в зависимости от региона. Теплее всего будет на юге, востоке страны и Днепровщине, где столбики термометров поднимутся днем до +14...+19 градусов.

Самой холодной среда, 2 апреля, будет в Карпатах, где днем температура воздуха будет колебаться в пределах +1...+6, а ночью ожидается 0...+5.

На остальной территории температура днем +8...+13, ночью опустится до +4...+9 градусов.

В Киеве и области 2 апреля облачно. Небольшой дождь.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура в столице будет днем колебаться около 10 градусов тепла. Ночью в Киеве ожидается +6...+8.

По области температура днем +8…+13, ночью +4…+9.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, апрель 2025-го в Украине будет теплее средних многолетних показателей, хотя превышение нормы ожидается менее выраженным, чем в марте. Вероятность снегопадов на равнинах низкая, однако в Карпатах снег будет сохраняться в течение всего месяца.