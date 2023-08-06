В Украину ворвется похолодание, возможны ливни, шквалы и град: синоптик назвала дату

С понедельника, 7 августа, в Украину ворвется похолодание с дождями и грозами. Снижение температур местами более чем на 10 градусов ожидается, в частности, в западных регионах страны, тогда как на востоке жара еще задержится.

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Соответствующим прогнозом в Telegram поделилась синоптик Наталья Диденко. Так, по ее словам, в западных регионах государства ожидается +18+23 градуса по Цельсию. Также несколько прохладнее станет в северных областях: в Житомирской области +25, в Киевской области +27, в Черниговской области также +27, хотя на Сумщине еще будет горячо – до +31 градуса.

В то же время в центральных областях, по прогнозу синоптика, температура воздуха будет как раз комфортной: в Винницкой области +27, в Кропивницком с районами +28, в Черкасской области +27+29, а вот на Полтавщине и Днепропетровщине еще будет держаться жара – до +30+35 градусов.

В южных регионах тоже не стоит рассчитывать на прохладу в Одесской, Николаевской, Крыму +29+31 градус, а в Херсонской и Запорожье вообще будет держаться египетская жара – до +32+37 градусов.

Диденко предупредила, что в западных и северных областях Украины, а местами еще и в центральных и вечером на Харьковщине, ожидаются дожди с грозами. Их принесет холодный атмосферный фронт, связанный с балтийским циклоном Zacharias.

А вот в Киеве в понедельник жара спадет до комфортных +27+28 градусов. В то же время, прогнозируется сильный ветер. Атмосферный фронт в столице обусловит снижение атмосферного давления, дождь, гроза, местами вероятны сильные ливни, шквальное усиление ветра, предупредила Диденко.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра также подтвердили убыль температур и грозы в начале недели. Отмечается, что наиболее ощутимое похолодание будет на западе, севере и в центре страны.

В частности, синоптики прогнозируют осадки в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Ривненской и Волынской областях. Также ожидаются грозовые дожди в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. В остальных регионах переменная облачность.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня Украину накрыла рекордная жара. Так, столбики термометров в некоторых восточных и южных областях перешли за отметку в +50 градусов. Один из жителей Днепра даже показал, как приготовил яичницу прямо на своем подоконнике. Также жарко, однако, хотя и не с такими рекордными температурами было в западных и центральных областях.