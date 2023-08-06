Жара понемногу пойдет на спад: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине. Карта

В начале новой недели в Украине постепенно начнет спадать жара. Кроме того, в многие регионы нашей страны вернутся грозовые дожди.

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Наиболее ощутимое похолодание будет на западе, севере и в центре страны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 7 августа, дожди с грозами пройдут в северо-западной части Украины. Синоптики прогнозируют осадки в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Ривненской и Волынской областях.

Также грозовые дожди ожидаются в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. В остальных регионах будет переменная облачность.

На западе Украины в течение дня столбики термометров покажут +19…+22 градуса. В северных областях прогнозируется +27...+29 градусов.

Самая сильная жара в этот день будет на востоке страны – в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской областях температура поднимется до 33-37 градусов.

В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму также будет жарко. В течение дня будет светить солнце, а столбики термометров покажут +34.

Во вторник, 8 августа, дождливая погода сохранится на западе Украины. С северных областей осадки переместятся в Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области. Также дождь с грозой возможен в Одесской области.

Температура воздуха продолжит опускаться, но в ряде областей столбики термометров все еще перевалят за +30. Наиболее ощутимое похолодание придет в западные и северные регионы страны.

На юге и востоке Украине температура воздуха в течение дня составит +30…+33 градуса.

В среду, 9 августа, осадков в Украине не предвидится. Во всех регионах синоптики обещают переменную облачность.

Температурные показатели не претерпят существенных изменений по сравнению с предыдущими сутками. В западных и северных областях столбики термометров покажут +21…+25 градусов. Аналогичная температура прогнозируется в центральных областях.

На юге и востоке Украины сохранится жаркая погода, хотя и здесь раскаленный воздух немного охладиться. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях в течение дня будет +28…+32 градуса. В восточных регионах прогнозируется +30…+32.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозам синоптиков, в целом погода в Украине в августе порадует солнцем и жарой, однако хватит дождей с грозами. Последний месяц лета будет более похож на июль.