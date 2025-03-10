В Украину ворвется похолодание: синоптик назвала дату и дала детальный прогноз. Карта

14 –15 марта в Украину ворвется похолодание, температура воздуха, днем, сначала опустится до +6+12, далее до +2+7 градусов. С 17 марта показатели термометров будут снижаться по всем регионам.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Во вторник, 11 марта, по всей территории страны еще будет царить настоящее тепло.

"В течение 14-15 марта на севере и западе Украины температура воздуха существенно снизится: сначала до +6+12, далее до +2+7 градусов. И это – в дневные часы! Южная часть, восточные области и значительная часть центра еще побудут в теплой погоде, однако и там с 17-го марта также начнется выравнивание мартовских процессов в сторону похолодания", – говорится в сообщении.

Погода на 11 марта

Во вторник в Украине будет продолжаться тепло, с дневной температурой воздуха +14+20 градусов.

Осадки в виде дождя пройдут в Закарпатье, в Карпатах и кое-где в северных районах Ровенщины, Волыни и Житомирщины, на остальной территории – сухо.

"Немного будет разбавлять эту идиллию порывистый ветер, который порой будет достигать сильных штормовых порывов до 15-20 метров в секунду и будет немного снижать температуру комфорта, внимательно!" – предупредила синоптик.

Погода в Киеве на 11 марта

Во вторник в столице ожидается максимальная температура воздуха +17+19 градусов. Дожди маловероятны. Ветер порывистый, юго-западного направления.

Снижение температуры воздуха в Киеве начнется в субботу, 15 марта, вместе с дождем.

"В конце текущей недели начнется замена теплой воздушной массы на холодную, могут отзываться хронические недуги, болеть голова, давление будет заворачивать не туда, словом, вы знаете, что делать. Но, несмотря ни на что, радуемся весне!" – написала Диденко.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра начало новой недели принесет Украине теплую и сухую весеннюю погоду. Такой она сохранится до 13 марта включительно. Однако местами пройдут небольшие осадки.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 марта Киев оказался в первой десятке рейтинга самых загрязненных городов мира. В КГГА отметили, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

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