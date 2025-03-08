Киев попал в десятку рейтинга самых загрязненных городов мира: названа причина

В столице в субботу, 8 марта, зафиксировано существенное ухудшение состояния воздуха – Киев оказался в десятке рейтинга самых загрязненных городов мира. Предварительно причиной повышения уровня загрязненности, в частности, являются пожары в экосистеме области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителям столицы лучше пока отказаться от прогулок.

"По состоянию на 8.00 8 марта уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве высокий. Радиационный фон по всему городу в норме. Фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ (пыли)", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

В пресс-службе уточнили, что для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

По данным портала IQAir, по состоянию на 9:45 Киев оказался на шестом месте рейтинга самых загрязненных городов мира.

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке (нажмите для перехода) и в приложении Киев Цифровой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в субботу, 8 марта, небольшая облачность, синоптики не прогнозируют осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +19°С.

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