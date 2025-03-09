До +20: синоптики спрогнозировали дальнейшее потепление в Украине

Начало новой недели принесет Украине теплую и сухую весеннюю погоду. В понедельник, 10 марта, столбики термометров местами поднимутся до +20 градусов.

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Такой прогноз обнародовали в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, в понедельник ожидается небольшая облачность, осадков не будет.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от +4 градусов тепла до -1 градуса мороза.

Днем +12...+17 градусов тепла, на западе, в частности на Прикарпатье, до +20 градусов, на побережье морей +7...+12.

В Киеве в понедельник ночью +1...+3 градуса, небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Днем +16...+18 градусов, небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Во вторник, 11 марта, в западных областях станет немного прохладнее, температура воздуха снизится до +15...17, ожидается небольшой дождь. Зато на юге потеплеет до +19...21.

В среду, 12 марта, дожди распространятся на всю северо-западную часть Украины, температура воздуха без особых изменений.

В четверг, 13 марта, дожди продолжатся, а в пятницу, 14 марта, охватят всю территорию страны. В то же время тепло сохранится, на юге и востоке предвидится до +18…+19 градусов, на севере и западе – до +14…+16.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 марта Киев оказался в первой десятке рейтинга самых загрязненных городов мира. Причиной повышения загрязненности стали пожары в экосистеме области.

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