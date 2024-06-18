В Украину ворвется холодный атмосферный фронт: синоптик предупредила об изменении погоды

После нескольких дней жары в Украину вернется похолодание. В течение 19 июня еще сохранится высокая температура, но уже в четверг столбики термометров опустятся до +18.

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Также в ближайшие дни возможны грозовые дожди. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

В среду, 19 июня, в Украине в течение дня ожидается +28…+32 градуса. На юге нашей страны столбики термометров поднимутся до +34 градусов. Существенных осадков в этот день не предвидится. Только на Волыни, Черниговщине и Сумщине возможны локальные дожди.

Уже 20 июня в Украину придет холодный атмосферный фронт, поэтому на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях температура воздуха снизится до +20 …+25 градусов. В северных районах Черниговщины и Сумщины возможно похолодание до +18.

Также синоптик предупредила, что понижение температуры воздуха в четверг будет сопровождаться дождями и грозами. Однако восток, юг и значительная часть центральных областей останутся и в среду, и в четверг без осадков.

В Киеве 19 июня ожидается сухая солнечная жаркая погода с температурой воздуха +28…+30 градусов. Но уже 20 июня из-за холодного атмосферного фронта в столице посвежеет до +20…+23 градусов. Также возможен кратковременный дождь с грозой.

В связи с прохождением 20 июня атмосферного фронта атмосферное давление снизится, скачки давления и градусов могут негативно повлиять на метеопатов, особенно на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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