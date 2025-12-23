В Украину ворвется арктический холод: синоптик дала прогноз на Сочельник и Рождество. Карта

В среду, 24 декабря, на Сочельник и в четверг, 25 декабря, на Рождество в Украину ворвется арктический холод. Кое-где столбики термометров опустятся до -12 градусов мороза.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, уже с 26 декабря синоптическая картина изменится в сторону потепления.

Прогноз погоды на ближайшие два дня

"Сочельник и Рождество будут в Украине с морозом! 24-25 декабря к нам придет свежая воздушная масса арктического происхождения! Ночью ожидается -5-12 градусов, днем -2-7 градусов. Одевайтесь соответственно!" – говорится в сообщении.

В ближайшие дни в Украине осадков не предвидится, снега стоит ждать лишь с 26 декабря, к нему добавится еще и сильный ветер.

В Киеве тоже ожидается морозная погода без осадков. В ночные часы в столице ожидается мороз до - 8 – -10 градусов, днем температура будет держаться в пределах -3 – -5. На дорогах будет скользко, поэтому стоит быть осторожными. В то же время уже с 26 декабря синоптик прогнозирует потепление и снег.

Напомним, по прогнозу Наталки Диденко, 23 декабря в Украине днем термометры покажут около 0 градусов. Исключением станут Закарпатье и Крым, где воздух прогреется несколько больше. В этот день также возможен небольшой снег в западных и северных областях, а также местами в центральных регионах. На остальной территории Украины – без осадков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что синоптик Виталий Постригань поразил прогнозом на Рождество в Украине. Впервые за три года в Украине в конце декабря ожидается изменение погодных процессов и приближается устойчивое похолодание и зимние условия именно к Рождеству Христовому. По предварительным прогнозам, среднесуточная температура может опуститься ниже нуля уже с 24 декабря.

