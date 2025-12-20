Впервые за три года: синоптик поразил прогнозом на Рождество в Украине

Впервые за три года в Украине в конце декабря ожидается смена погодных процессов. Приближается устойчивое похолодание и зимние условия именно к Рождеству Христовому. По предварительным расчетам, среднесуточная температура может опуститься ниже нуля уже с 24 декабря.

Об этом сообщил черкасский синоптик Виталий Постригань. Он уточнил детали в заметке на странице в Facebook.

По предварительному анализу прогностических моделей, 24 декабря в атмосфере начнется перестройка на северные процессы, что приведет к снижению среднесуточной температуры воздуха ниже 0 градусов. В то же время до этого времени существенных изменений в погоде не ожидается.

По словам синоптика, в выходные 20-21 декабря на Черкасщине сохранится монотонная осенняя погода под влиянием антициклона Frieda. Прогнозируется сплошная облачность, дефицит солнечного света и туманы, а температура воздуха будет колебаться от около 0 градусов ночью до 3-5 градусов тепла днем.

В начале новой рабочей недели, 22-23 декабря, над Скандинавией и Норвежским морем сформируется новый антициклон, наполненный холодным воздухом, который заблокирует поступление теплых атлантических масс. Впрочем, резких погодных изменений в эти дни еще не прогнозируют, а температура в течение суток составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В дальнейшем ожидается резкое похолодание с арктическим воздухом. Устойчивый снежный покров маловероятен, однако местами возможен пролет снега. Виталий Постригань также напомнил, что текущая неделя является самой темной в году: 21 декабря наступит зимнее солнцестояние, а уже с 25 декабря световой день начнет постепенно увеличиваться.

"Солнце – на лето, зима – на мороз", – отметил синоптик, комментируя ожидаемые погодные изменения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в субботу, 20 декабря, и в воскресенье, 21 декабря, в Украине синоптическая ситуация особо не изменится. По всей территории ожидается облачная, почти бездождевая погода и туманы.

По словам синоптика Наталки Диденко, 21 декабря существенных изменений в погодных условиях не предвидится, однако эта дата имеет особое астрономическое и психологическое значение. Ведь именно с нее начинается постепенное движение к весне.

