В Украине ударит до 12 градусов мороза: синоптик назвала дату: синоптик назвала дату

В праздничные дни почти во всех областях Украины ожидается значительное похолодание. Мороз будет сопровождать облачная с прояснениями погода.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Специалист предупредила, что существенные морозы ударят как днем, так и ночью и поделилась прогнозом на вторник, 23 декабря.

Когда украинцам ожидать похолодания

По прогнозам Натальи Диденко, мороза стоит ожидать на Сочельник и Рождество.

В течение этих дней возможно снижение температуры до от -2 до -9 градусов днем, а в ночные часы местами от -9 до -12 градусов. Несмотря на похолодание, небо будет малооблачным.

Праздничные дни будут морозными и для жителей столицы. На Сочельник и Рождество в Киеве ожидается морозное похолодание с периодическими прояснениями.

Добавим, что ранее похожим прогнозом делился синоптик Виталий Постригань. По его словам, впервые за три года в Украине в конце декабря ожидается изменение погодных процессов. Приближается устойчивое похолодание и зимние условия именно к Рождеству Христовому. По предварительным расчетам, среднесуточная температура может опуститься ниже нуля уже с 24 декабря.

Погода в Украине 23 декабря

Как отмечает Диденко, 23 декабря, в Украине днем термометры покажут около 0 градусов. Исключением станут Закарпатье и Крым, где воздух прогреется несколько больше.

В этот день также возможен небольшой снег в западных и северных областях, а также местами в центральных регионах. На остальной территории Украины – без осадков.

В частности на Киевщине в понедельник, 22 декабря, облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

