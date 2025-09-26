В Украину ворвался арктический воздух: синоптик рассказала, где будет холоднее всего

В конце сентября в Украину ворвался арктический воздух, который принес с собой похолодание и даже первые заморозки. Постепенное снижение температуры ожидается в ближайшие дни из-за мощного антициклона с центром на юге Скандинавии.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Она добавила, что холоднее всего будет в северных регионах, однако, длительных и сильных заморозков ожидать не стоит.

Осень уже в полной мере вступила в свои права

"К нам будут продолжать поступать новые порции арктического воздуха с северных направлений, что ночью, к сожалению, будет вызывать такое опасное явление, как осенние заморозки до -3 градусов. Температура в северных областях и в воздухе может опуститься до нуля. Конечно, заморозки будут кратковременными. Соответственно, дни также будут достаточно свеженькими", – объяснила синоптик.

Она отметила, что впереди ожидаются температуры уже не летнего характера, а типично осенние. Незначительное тепло сохранится только на юге страны и на Закарпатье.

По словам Птухи, ночью 26 и 27 сентября возможны заморозки на почве, а местами и в воздухе, преимущественно в северных районах. Самые низкие значения ожидаются перед рассветом, однако после восхода солнца температура будет постепенно расти.

В то же время дневные показатели остаются стабильными: в ближайшие три дня, а также в течение следующих пяти, они будут колебаться в пределах +12 – +19 градусов. На юге и Закарпатье будет теплее – до +19 градусов, тогда как на остальной территории, особенно на севере, ожидаются более низкие значения.

Как писал OBOZ.UA, средняя температура воздуха в нашей стране в октябре ожидается в пределах 7–13 тепла. По информации Укргидрометцентра, это на 1 градус выше обычного показателя.

