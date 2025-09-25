Будут ли 'сюрпризы'? Синоптики дали прогноз погоды в Украине на октябрь

Средняя температура воздуха в Украине в октябре ожидается 7–13° тепла. Это на 1° выше обычного показателя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, который предоставил прогноз для всех областей страны. В ведомстве также указали возможные минимальные и максимальные температуры месяца.

Детальный прогноз погоды

По данным синоптиков, минимальная температура воздуха прогнозируется от 5 до 16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и Карпатах местами до 17–23 градусов мороза, в Крыму – 0–3° мороза. Максимальная температура составит 26 – 34 градусов тепла, на юге и в Крыму – до +35 градусов , а в высокогорье Карпат – +20 – 21 градусов.

Ранее в эксклюзивном интервью OBOZ.UA синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что похолодание с дождями оказались лишь "репетицией" осени. Синоптики объясняют, что метеорологическая осень еще не наступила, ведь среднесуточная температура остается в пределах летних показателей.

"Метеорологическая осень определяется объективно: среднесуточная температура держится на уровне +15 градусов и выше уже не поднимается несколько дней подряд", – сообщила она.

Синоптики обещают сухой октябрь в столице – осадков не предвидят. В течение месяца температура будет держаться на уровне +10 – 15 градусов. Ближе к концу октября ожидается похолодание до +9 градусов днем и +4 градусов ночью. В основном небо будет солнечным или малооблачным.

Количество осадков в Украине ожидают такое же, как обычно. Среднее месячное количество осадков составит 29–54 мм.

Похолодание ожидается в третьей декаде октября. В северных областях – раньше, а на юге и в Закарпатье – ближе к началу ноября.

Напомним, сегодня, 25 сентября в Киеве и области ожидается небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Днем воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Также климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

