В Украину идут заморозки и похолодание: в Гидрометцентре озвучили детали

В последние дни сентября погода в Украине будет действительно осенней. Синоптики прогнозируют достаточно низкие температуры, дожди и даже первые заморозки на почве и в воздухе. Однако длительных и мощных заморозков ожидать не стоит. На выходных и в начале следующей недели температуры будут держаться практически на одном уровне. При этом бабье лето не исключается, но оно придет несколько позже.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В Украину идут заморозки до -3 градусов

В Украину пришло существенное похолодание. Действительно ли осень уже в полной мере вступила в свои права? "В целом – да. Эти последние несколько дней можно назвать определенным переломным моментом. Мы находимся на грани сезонов", – подтвердила синоптик.

В ближайшие дни достаточно холодную погоду в стране определит мощный антициклон с центром на юге Скандинавии. Однако этот же антициклон обеспечит сухую погоду без осадков.

"К нам будут продолжать поступать новые порции арктического воздуха с северных направлений, что ночью, к сожалению, будет вызывать такое опасное явление, как осенние заморозки до -3 градусов. Температура в северных областях и в воздухе может опуститься до нуля. Конечно, заморозки будут кратковременными. Соответственно, дни также будут достаточно свеженькими. То есть речь будет идти уже не о летних температурных показателях, а о классических осенних. Немного теплую погоду ожидаем только в южной части и на Закарпатье", – сообщила Наталья Птуха.

Она уточнила, что ночные заморозки в ночь на 26 и 27 сентября на почве и местами в воздухе возможны в большинстве районов северной части. "Перед рассветом будет самая низкая температура, но уже как будет восходить солнце, конечно, температура будет повышаться".

При этом дневные максимумы остаются достаточно стабильными. "Ближайшие трое суток и далее на пять дней также в пределах +12... +19 градусов. Немножко теплее будет на юге и Закарпатье – ближе к +19 градусам, а на остальной территории и в северной части невысокие показатели", – уточнила синоптик.

Погоду в начале следующей недели испортят дожди

В понедельник и вторник, 29 и 30 сентября, "есть предпосылки для определенных дождей". Синоптики прогнозируют определенное снижение атмосферного давления. Небольшие дожди возможны и накануне, в воскресенье, 28 сентября, но только в северной части страны. В то же время заморозки прекратятся благодаря большей облачности. В эти даты воздух ночью может прогреваться до +4... +9 градусов.

Итак, в понедельник будет идти дождь почти везде. Только ночью осадков не будет в южной части и в западных областях. При этом дневные температурные максимумы будут несколько ниже из-за облачности, до +8... +14 градусов, однако на Закарпатье и юге до +14... +19 градусов.

Бабье лето не исключается

"Бабье лето,то есть потепление после длительного периода похолодания, не исключается, – сказала Наталья Птуха. – Пока что в тех расчетах, которые есть на сегодня, в ближайшей синоптической перспективе будет достаточно умеренный температурный фон. Каких-то сильных колебаний, скачков, резкого прогрева или дополнительного резкого снижения температуры пока не ожидаем. То есть будет сдержанная температура".

По словам синоптика, в большой степени температурные показатели будут зависеть от облачности. "Если облачности меньше, соответственно, ночь может быть прохладнее, а день, наоборот, теплее на несколько градусов. А если облачности больше, то ночь будет теплее, а день, наоборот, более прохладный, потому что воздух не так сильно прогревается".

Детальный прогноз погоды по регионам от Укргидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до 30 сентября. Из них видно, что в течение ближайших дней украинцев ждет похолодание.

Так, в субботу, 27 сентября, ночью в большинстве регионов страны воздух будет прогреваться до отметки +3... +5 градусов. Несколько теплее может быть на Закарпатье и юге. В дневные часы температурный максимум на уровне +19 градусов ожидается в южной части, в то время как в других регионах столбик термометра не будет подниматься выше +16... +17 градусов. Осадки в этот день не предвидятся.

В воскресенье, 28 сентября, небольшой дождь возможен в некоторых районах на севере и северо-западе страны. В ночные часы воздух будет прогреваться до +5... +8 градусов, днем до +12... +16 градусов. На юге Украины и на Закарпатье будет несколько теплее, до +18... +19 градусов.

В понедельник, 29 сентября, дожди прогнозируются практически на всей территории страны. Ночью на большинстве территории Украины ожидается +5... +8 градусов, на юге до +10 градусов. В дневные часы воздух будет прогреваться до +10... +13 градусов, на Закарпатье и юге будет несколько теплее, до +17... +18 градусов.

Во вторник, 30 сентября, дожди прекратятся на севере, северо-востоке и северо-западе страны. В ночные часы ожидаются температуры на уровне +3... +6 градусов, на юге до +10 градусов. Днем теплее всего будет на юге – там воздух прогреется до +16 градусов. На остальной территории температура будет колебаться в пределах +10... +14 градусов.